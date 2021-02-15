Dünya Ömrü hapishanede geçti 15 yaşında girdiği cezaevinden 83 yaşında çıktı
AMERİKA

Ömrü hapishanede geçti: 15 yaşında girdiği cezaevinden 83 yaşında çıktı

ABD’de 15 yaşında cezaevine giren Joseph Ligon, 68 yıl sonra 83 yaşında serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Joseph Ligon.
Joseph Ligon.

Joseph Ligon, 1953'te Philadelphia'da bir grup sarhoş gençle birlikte bir dizi soygun ve saldırıya karıştığı için 15 yaşında ömür boyu hapse mahkum edildi. Ligon mahkemede suçlu olmadığını söylemişti. Ligon’un 2006'dan beri avukatı olan Bradley Bridge, federal mahkemeye giderek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Joseph Ligon.
  • Bridge, "Anayasa, bir çocuğa dayatılan hem minimum hem de maksimum hükümler olmak üzere tüm hapis sürelerini bireyselleştirilmesini gerektiriyor” dedi.

Philadelphia Bölge Savcılığı, Bridge'in önergesini Kasım 2020’de kabul etti ve Ligon'un 90 gün içinde yeniden yargılanmasını veya serbest bırakılmasını emretti. Ligon, serbest bırakıldı.

ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de üç mahkum 36 yıl haksız yere cezaevinde yattı
OYNAT 00:48
ABD'de üç mahkum 36 yıl haksız yere cezaevinde yattı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore şehrinde cinayet suçu nedeniyle 36 yıldır hapis yatan 3 mahkum kararın hatalı olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı. Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart, 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisini öldürmekten suçlu bulunmuştu. Şimdi 50'li yaşlarda olan Chestnust ve Watkins tutuklandığında 16, Stewart da 17 yaşındaydı.
Abone Ol Google News
Şiddetli fırtına uyarısı

Şiddetli fırtına uyarısı

Saatte 80 kilometre hıza ulaşacak.
Ghezzaldan muhteşem gol

Ghezzal'dan muhteşem gol

Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: HDP il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 kişi gözaltına alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

Son tarih 16 Şubat

Son tarih 16 Şubat

​Mesaj ile bezdiren firmaları şikayet edin.
Telefon<br>fiyatları düşebilir

Telefon
fiyatları düşebilir

​Teknoloji devleri Türkiye için sıraya girdi.

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.