Önde gelen Tayvanlı silah geliştiricisi otel odasında ölü bulundu

Enstitüden yapılan açıklamada, orduya ait Ulusal Chung Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü başkan yardımcısı 57 yaşındaki Ou Yang Li-hsing'in Cumartesi sabahı Tayvan'ın güneyinde bir otel odasında ölü bulunduğu belirtildi.

Kalp krizi iddiası

Pingtung İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, silah geliştiricisinin polis olay yerine geldiğinde kalp krizi geçirdiğini belirlediklerini söyledi.

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Wang, "Güvenlik kamerası görüntülerini kontrol ettikten ve otel odasını inceledikten sonra, polis pencerelerin kapalı olduğunu ve herhangi bir hırsızlık veya kavga belirtisi görmediğini ve Ou Yang'ın vücudunda herhangi bir yara bulamadıklarını belirtti.

Ou Yang'ın ailesi kalp hastalığı geçmişi ve kalp stenti olduğunu söyledi.

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Çeşitli füze türlerinin geliştirilmesini denetleyen OuYang, bu yılın başlarında enstitüdeki rolünü üstlenmişti.