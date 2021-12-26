Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Polis eşliğindeki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı ifade edildi.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İşgalci İsrail polisi, sabah saatlerinde ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere 3 Harem-i Şerif görevlisini gözaltına almıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, işgalci İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan işgalci İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

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Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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