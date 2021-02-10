Online duruşmada 'filtre' krizi: Avukatn kendisi kedi olmadığına inandırmaya çalıştı Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gündelik hayattaki birçok alışkanlığımızın değişmesine sebep olduğu aşikar. Ancak salgın sadece gündelik hayatı değil iş hayatını da derinden etkiliyor. Birçok iş kolunda görevler online gerçekleştirilirken bundan mahkemeler de etkilenmiş durumda. ABD'de görülen bir online duruşmada yaşanan ve anında sosyal medyada viral olan 'kedi filtresi' krizi buna en güzel örneklerden biri oldu. Avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada şaşırtan diyaloglar yaşandı.

Haber Merkezi 10 Şubat 2021, 11:38 Son Güncelleme: 10 Şubat 2021, 12:29 DHA