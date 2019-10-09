Operasyon dünya basınında: Türkiye tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki gerçekleştireceği operasyon dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. İngiliz Guardian gazetesi operasyon için "Türkiye tehditlere boyun eğmeyecek" yorumunu yaptı.
Sputnik: 14 bin asker yola çıktı
Rus Devlet ajansı Sputnik ise "ÖSO'ya bağlı 14 bin asker, harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.
Forbes: Türkiye geri adım atmıyor
Forbes dergisi de "Türkiye, Akdeniz'de geri adım atmayacak" yorumunda bulundu. Amerikan Voice of America ajansı ise "ABD’li yetkililer Türkiye’nin 24 saat içinde operasyonu başlatmasını bekliyor." yorumunda kullandı.
Al Jazeera: TSK ve muhalifler çok yakında sınırı geçiyor
Al Jazeera, Fırat'ın doğusuna başlatılacak askeri harekatın detaylarını haber analiz şeklinde yayınladı. Bu gelişmeyi manşetten duyuran Al Jazeera, "Türk ordusu ve muhalifler çok yakında Suriye sınırını geçiyor" başlığını kullandı.
BBC: Türkiye yakında Suriye sınırını geçmek için asker takviyesi yapıyor
BBC İngilizce de, Suriye sınırındaki gelişmeleri okuyucularına manşetten paylaştı. Son günlerde artan askeri sevkiyatlara vurgu yapan BBC, "Türkiye yakında sınırı geçmeye hazırlanıyor" vurgusu yaptı.
- ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi sonrası, Trump ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.