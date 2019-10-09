Dünya Operasyon dünya basınında Türkiye tehditlere boyun eğmiyor
AMERİKA

Operasyon dünya basınında: Türkiye tehditlere boyun eğmiyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatacağı operasyon dünya basınında geniş yankı buldu. Guardian gazetesi operasyon için "Türkiye tehditlere boyun eğmeyecek" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyon dünya basınında geniş yankı buldu.
Operasyon dünya basınında geniş yankı buldu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki gerçekleştireceği operasyon dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. İngiliz Guardian gazetesi operasyon için "Türkiye tehditlere boyun eğmeyecek" yorumunu yaptı.

Sputnik: 14 bin asker yola çıktı

Rus Devlet ajansı Sputnik ise "ÖSO'ya bağlı 14 bin asker, harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Forbes: Türkiye geri adım atmıyor

Forbes dergisi de "Türkiye, Akdeniz'de geri adım atmayacak" yorumunda bulundu. Amerikan Voice of America ajansı ise "ABD’li yetkililer Türkiye’nin 24 saat içinde operasyonu başlatmasını bekliyor." yorumunda kullandı.

Al Jazeera: TSK ve muhalifler çok yakında sınırı geçiyor

Al Jazeera, Fırat'ın doğusuna başlatılacak askeri harekatın detaylarını haber analiz şeklinde yayınladı. Bu gelişmeyi manşetten duyuran Al Jazeera, "Türk ordusu ve muhalifler çok yakında Suriye sınırını geçiyor" başlığını kullandı.

BBC: Türkiye yakında Suriye sınırını geçmek için asker takviyesi yapıyor

BBC İngilizce de, Suriye sınırındaki gelişmeleri okuyucularına manşetten paylaştı. Son günlerde artan askeri sevkiyatlara vurgu yapan BBC, "Türkiye yakında sınırı geçmeye hazırlanıyor" vurgusu yaptı.

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