Dünya Operasyonu duyan PKK kaçmaya başladı Teröristler Rasulaynı terk etti
ORTADOĞU

Operasyonu duyan PKK kaçmaya başladı: Teröristler Rasulayn'ı terk etti

ABD'nin 'Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyinde operasyona başlayacak. ABD ordusu müdahil olmayacak" açıklamasının ardından TSK sınır hattında yoğun hazırlıklarını sürdürdü. ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başlamasıyla birlikte PKK'lı teröristler de bölgeden kaçmaya başladı. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışları tutan örgüt üyesi teröristler ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttı.

Haber Merkezi IHA
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn bölgesini terk etmeye başladı.
Terör örgütü PKK/YPG Rasulayn bölgesini terk etmeye başladı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

TSK EMİR BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

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PKK BÖLGEYİ TERK EDİYOR

  • PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

Teröristlerin kullandıkları gözlem noktası.

ABD Suriye'den çekiliyor: Gözler Fırat'ın doğusu için sınırda
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ABD Suriye'den çekiliyor: Gözler Fırat'ın doğusu için sınırda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD askerleri, TSK'nın operasyon düzenleyeceği bölgeden çekilmeye başladı. Peki, Fırat'ın doğusuna neden askeri harekat başlatıyor? Son yıllarda yaşanan gelişmeleri özetledik.

ABD'den YPG/PKK işgal sahasına 80 TIR'lık sevkiyat
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ABD'den YPG/PKK işgal sahasına 80 TIR'lık sevkiyat
Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 TIR'lık konvoy, Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti. YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü. Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.

Askeri birlikler Suriye'ye geçiş yaptı
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Askeri birlikler Suriye'ye geçiş yaptı
Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Mümbiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.

PKK kaçıyor
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