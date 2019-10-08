Operasyonu duyan PKK kaçmaya başladı: Teröristler Rasulayn'ı terk etti

ABD'den YPG/PKK işgal sahasına 80 TIR'lık sevkiyat

Irak'taki ABD askeri unsurlarının sevk ettiği 80 TIR'lık konvoy, Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçti. YPG/PKK'nın işgal ettiği alanda ilerleyen TIR'ların kasalarının kapalı olduğu, açık olan bazı tırlarda ise 4X4 pikaplar ve beton bloklar bulunduğu görüldü. Böylece sadece son bir haftada ABD'nin Suriye'nin kuzeyine sevk ettiği TIR sayısı 600'e yaklaştı.



