Operasyonu duyan PKK kaçmaya başladı: Teröristler Rasulayn'ı terk etti
ABD'nin 'Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyinde operasyona başlayacak. ABD ordusu müdahil olmayacak" açıklamasının ardından TSK sınır hattında yoğun hazırlıklarını sürdürdü. ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başlamasıyla birlikte PKK'lı teröristler de bölgeden kaçmaya başladı. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışları tutan örgüt üyesi teröristler ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttı.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde ABD askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.
TSK EMİR BEKLİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.
PKK BÖLGEYİ TERK EDİYOR
PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn’da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.