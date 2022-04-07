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Dünya Orbanın zaferi AByi kızdırdı Yaptırım kararı aldılar
AVRUPA

Orban’ın zaferi AB’yi kızdırdı: Yaptırım kararı aldılar

Macaristan’daki seçimlerde Viktor Orban’ın Batı destekli “altılı muhalefet ittifakı”na karşı ezici zaferi Avrupa Birliği’ni kızdırdı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, hukuk kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Orban hükümetine mali yaptırımlara başladıklarını duyurdu. AB’den Macaristan’a giden fonların kesilmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orban’ın zaferi AB’yi kızdırdı: Yaptırım kararı aldılar
Viktor Orban

Macaristan’da geçen pazar günü yapılan seçimin ardından ortaya çıkan tablonun yankıları sürüyor. Sandıktan büyük bir farkla üstün ayrılan Orban liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu, zaferin hemen ardından Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

Ursula von der Leyenn
Ursula von der Leyenn
  • Brüksel’deki yetkililer, LGBT hakları, hukukun üstünlüğü ve bağımsız medya konusunda Orban hükümetiyle daha önce de sorun yaşamasına rağmen yaptırım kararı alınması için seçim sonuçları bekleniyordu. Orban’ın üst üste dördüncü zaferini elde etmesinin ardından AB’den Macaristan’a giden fonların kesilmesi için işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

BRÜKSEL’DEN BİLE GÖRÜLÜR DEMİŞTİ

Konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu’nda konuşan komisyon başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Macaristan ile pek çok konuda ihtilafları bulunduğunu ama en önemli konunun ülkedeki yolsuzluk iddiaları olduğunu söyledi. Von der Leyen, Orban hükümetine karşı hukuk devleti kurallarına aykırı hareket edilmesi sebebiyle mali yaptırım işlemlerine başlandığını duyurdu. Açıklama üzerine Macar ulusal para birimi Forint %5 değer kaybetti. Macaristan’a verilen AB yardımlarının ödenmesi, benzer iddialar üzerine geçen yıl dondurulmuştu. Bu gelişme, Orban’ın seçim zaferini kutlarken AB’yi hedef aldığı “Öyle bir zafer kazandık ki, değil Brüksel’den, Ay’dan bile görülür” sözlerini akla getirdi.

LGBT YASASINA KARŞI

Macaristan’da yürürlüğe giren yasa ile, çocukların sağlıklı ve güven içinde yetiştirilmesi gerekçe gösterilerek pedofili suçlara verilecek cezaların ağırlaştırılması karalaştırılmış, aynı taslak içinde eşcinsellerin toplum içindeki haklarını kısıtlayan maddeler de onaylanmıştı. Söz konusu durum LGBT bireylerin haklarını kısıtladığı gerekçesiyle AB tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Komisyonun yargı bağımsızlığı ile ilgili benzer uyarılarda bulunduğu Polonya’ya aynı yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da yanıt veren Von der Leyen, gerekli adımlar atılmazsa Leh hükümetinin de aynı sonuçla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

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