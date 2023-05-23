|
Dünya

Ördeklerin yoldan geçmesine yardım ederken hayatını kaybetti

Yerel polis, bir arabanın çarpması sonucu ölen Californialı bir adamın, çarpışmadan birkaç dakika önce bir ördek ailesinin karşıdan karşıya geçmesine yardım ederken görüldüğünü söyledi.

11:37 . 23/05/2023 Salı
Diğer
Casey Rivara Sacramento

Casey Rivara Sacramento

Şeir polisinden yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Casey Rivara Sacramento'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Rocklin'de bir ördek ailesinin karşıya geçmeye çalıştığını gördü. Aracından inen Rivara genç bir sürücü tarafından sürülen aracın altında kaldı. Rocklin Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "Adamın kavşakta bulunan bazı ördek yavrularına yardım etmeye çalıştığı bildirildi. Adam kavşaktayken, genç bir sürücü Stanford Ranch Bulvarı'nda doğuya doğru gidiyordu. Bu genç sürücü, yoldaki yayaya çarptı" dedi.

Herhangi bir tutuklama yapılmadı

Summer Peterson adlı bir tanık, yerel bir CBS News kuruluşuna çocuklarının Perşembe gecesi yerel saatle 20:15 civarında meydana gelen çarpışmaya tanık olduğunu söyledi. İnsanlar çarpışma mahalline çiçek buketleri ve lastik ördekler bıraktı. Rocklin Polis Departmanı, herhangi bir tutuklama yapılmadığını ve olayın hala soruşturma altında olduğunu söyledi. Rocklin Polis Yüzbaşısı Scott Horrillo, NBC News'e verdiği demeçte, genç sürücünün cezai suçlamalarla karşılaşmasının pek olası olmadığını söyledi.

#ABD
#Kaliforniya
#Casey Rivara Sacramento
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?