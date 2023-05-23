Ördeklerin yoldan geçmesine yardım ederken hayatını kaybetti

Şeir polisinden yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Casey Rivara Sacramento'nun yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Rocklin'de bir ördek ailesinin karşıya geçmeye çalıştığını gördü. Aracından inen Rivara genç bir sürücü tarafından sürülen aracın altında kaldı. Rocklin Polis Departmanı yaptığı açıklamada, "Adamın kavşakta bulunan bazı ördek yavrularına yardım etmeye çalıştığı bildirildi. Adam kavşaktayken, genç bir sürücü Stanford Ranch Bulvarı'nda doğuya doğru gidiyordu. Bu genç sürücü, yoldaki yayaya çarptı" dedi.