Dünya Örgüte üst düzey darbe PYDnin Suriyedeki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Örgüte üst düzey darbe: PYD’nin Suriye’deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PYD’nin Suriye’deki siyasi uzantılarından Suriye’nin Geleceği Partisi’nin Genel Sekreteri Hevin Halef, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Hevin Halef, terör örgütü PYD’nin Suriye’deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.
Hevin Halef, terör örgütü PYD’nin Suriye’deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, terör örgütü PYD üst düzey bir darbe aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Örgütün Suriye’deki siyasi kanadı olan, Suriye’nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

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Rakka’dan Kamışlı’ya ilerlediği sırada, önceden yapılan istihbarat çalışması sonucu havadan yapılan müdahale sonucu vuruldu.

Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen Hevin’in cenazesi, terör örgütü PYD’nin işgali altındaki Kamışlı’ya götürüldü.

Hevin Halef, terör örgütü PYD’nin Suriye’deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

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