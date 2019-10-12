Örgüte üst düzey darbe: PYD’nin Suriye’deki 2 numaralı ismi Hevin Halef etkisiz hale getirildi

PYD'li teröristlerin çocuklu tiyatrosu sınıfta kaldı

Terör örgütü PYD yandaşları tarafından bir tiyatro videosu daha çekildi. “Türkiye çocuğumu öldürdü' diyen kadının kucağındaki çocuğun gözlerini oynattığı, başını sağa sola çevirdiği net bir şekilde görülüyor. Örgüt, “Türkiye sivilleri hedef alıyor' yalanıyla uluslararası kamuoyunda destek bulmaya çalışıyor.



