Orta Afrika Cumhuriyeti Fransız elçilere verdiği unvanı kaldırdı

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon'ın Fransız mevkidaşı Catherine Colonna'ya Fransa'ya verilen "daimi duayen büyükelçi" unvanını kaldırdıklarını aktardı.

Fransa'dan bağımsızlığını ilan ettiği 1960'tan bu yana, OAC'de "duayen büyükelçi" unvanı otomatik ve daimi olarak Fransa'nın Bangui büyükelçisine veriliyordu.

Fransa, uzun yıllar mütekabiliyet esası gereği OAC'nin Paris Büyükelçisine diplomatik ayrıcalıklar tanınması talebini görmezden geldi.

Fransa, 7 Haziran 2021'de Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almış ve bu yıl sonuna kadar başken Bangui'de bulunan son askeri birliğini çekeceğini duyurmuştu.