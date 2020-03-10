Dünya Ortadoğuya koronavirüsü yayan İranda salgına yakalanan rektör iyileşti
ORTADOĞU

Ortadoğu'ya koronavirüsü yayan İran'da salgına yakalanan rektör iyileşti

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, karantinadan çıkarak görevinin başına döndü.

Haber Merkezi AA
Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti.

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir iyileşerek görevinin başının döndü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Rektör Kadir, virüsü yendi.

Kadir, karantinadan çıkarak yeniden görevinin başına döndü.

Roma'da halk süpermarketlere akın etti
OYNAT 00:41
Roma'da halk süpermarketlere akın etti
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin ülkede bazı bölgelere uygulanan karantina şartlarının bütün ülke geneline uygulanacağı açıklamasının ardından başkent Roma'da halk, panik halinde geceleri de açık olan süpermarketlere akın ederek, market alışverişi yaptı. Bazı müşterilerin endişeli ve gergin oldukları görüldü.

Ne olmuştu?

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kadir ile iki yardımcısı ve üniversitede görevli iki doktora 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

  • Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı 7 bin 161'e ulaşırken şu ana kadar 237 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 2 bin 394'ü ise iyileşerek taburcu edildi.

Kanada'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
DÜNYA
Kanada'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

ABD'de koronavirüs davası açıldı: Bir yolcu salgının çıktığı gemiye 1 milyon dolar tazminat istedi
DÜNYA
ABD'de koronavirüs davası açıldı: Bir yolcu salgının çıktığı gemiye 1 milyon dolar tazminat istedi

Koronavirüs İran'ı sardı: Hamaney’in nevruz konuşması iptal edildi
DÜNYA
Koronavirüs İran'ı sardı: Hamaney’in nevruz konuşması iptal edildi

Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na da sıçradı
DÜNYA
Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası'na da sıçradı
Dünyanın dört bir yanına yayıldı

Dünyanın
dört bir yanına yayıldı

​Hastahaneler, sokaklar,... En dikkat çeken fotoğraflar.
Bir günde en fazla ölüm!

Bir günde en fazla ölüm!

Koronavirüs İtalya'ya en ağır gününü yaşattı.
Dünya yıldızına koronavirüs testi

Dünya yıldızına
koronavirüs testi

Fransa'dan dünya futbolunu korkutan haber.
İngiltere şokta

İngiltere şokta

​2 ayda 14 eski asker intihar etti.
Engin Özkoç'a şok!

Engin Özkoç'a şok!

​CHP'li gençlerden kınama: Sakaryamıza yakışmıyor.
Fitre miktarı <br>belli oldu

Fitre miktarı
belli oldu

​Diyanet, fıtır sadakası miktarını açıkladı.

Okullar tatil <br>edilecek mi?

Okullar tatil
edilecek mi?

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklama.
Şevket Kazan'a veda

Şevket Kazan'a veda

Erdoğan, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.
Akaryakıttan sonra<br>bir güzel haber daha

Akaryakıttan sonra
bir güzel haber daha

​Sondaj vurulan iki kuyuda daha doğalgaz bulundu.
Elçinin elini <br>uzattığı o an

Elçinin elini
uzattığı o an

Erdoğan koronavirüs tedbirinden taviz vermiyor.
Salgın olma<br>ihtimali çok yüksek

Salgın olma
ihtimali çok yüksek

​Bakan Koca 'Henüz tespit edilmedi' dedi ve ekledi...
ABD 'S-400<br>sözü' istedi

ABD 'S-400
sözü' istedi

"ABD tarafı Patriot alımı konusunda epey yumuşadı."
Milli maçlar seyircisiz

Milli maçlar seyircisiz

A ​​Milli Takımımızın maçlarına koronavirüs engeli.
Microsoft algı peşinde

Microsoft algı peşinde

​Varsayılan sayfa 'msn.com' üzerinden hükümeti hedef alıyor.
Savaş suçu işlediler

Savaş suçu işlediler

​Rusya ve rejim anlaşmayı 20 bin kere ihlal etti.
Yerli otoda<br>büyük gün

Yerli otoda
büyük gün

​Perşembe günü için tüm hazırlıklar tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.