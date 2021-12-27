Dünya Ortadoks Patrikten Noel çıkışı Kutlamayın işgalle yüzleşin
ORTADOĞU

Ortadoks Patrik'ten Noel çıkışı: Kutlamayın işgalle yüzleşin

Hristiyan dünyası Noel’i kutlarken, Hz. İsa’nın doğduğu topraklardaki Hristiyanlar, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin tehditleriyle karşı karşıya. Kiliseler kundaklanıyor, din adamlarına saldırılar oluyor. Kudüslü Ortodoksların temsilcisi Patrik Ataullah Hanna da çaresizce “Noel’i kutlamak yerine işgal gerçeğiyle yüzleşmeye” davet etmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ortadoks Patrikten Noel çıkışı: Kutlamayın işgalle yüzleşin
Patrik Ataullah Hanna

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Hristiyan, Hz. İsa’nın doğum günü olarak kabul edilen Noel’i kutlarken, Hz. İsa’nın dünyaya geldiği Filistin toprakları, İsrail işgalinin meydana getirdiği ağır şartlarla boğuşmaya devam ediyor. 1967’den günümüze gittikçe yoğunlaşan işgalin hedefinde sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar da bulunuyor. Hristiyanların karşı karşıya bulunduğu problemler, son olarak Kudüslü Ortodoksların en üst düzey ismi Patrik Ataullah Hanna tarafından yüksek sesle dile getirilmişti. Hanna, kendi dindaşlarını “Noel’i kutlamak yerine, işgal gerçeğiyle yüzleşmeye ve işgali sona erdirmek için çalışmaya” davet etmişti.

İKİ YÖNLÜ SALDIRI

  • Filistin topraklarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Hristiyanlar hem İsrail’in hem de tepeden tırnağa silahlı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla karşılaşıyor. İsrail asker ve polisi Hristiyanların dinî mekânlarına yönelik engelleme ve tacizleri devam ettirirken, Yahudi yerleşimciler de sıklıkla kiliseleri kundaklıyor, din adamlarına saldırıyor. Kudüs başta olmak üzere Filistin’in birçok noktasında son yıllarda çok sayıda hadise kayıtlara geçmiş bulunuyor.

İsrail’den Hristiyan Filistinlilere saldırı
DÜNYA
İsrail’den Hristiyan Filistinlilere saldırı

HUZUR HASRETİ

Kudüs ve Filistin’in tarihi boyunca, bu kutsal topraklarda yaşayan halklar yalnızca Müslümanların idaresi sırasında huzura kavuştular. 1099’daki Haçlı işgali bölgenin Hristiyan, Yahudi ve Müslüman bütün unsurlarını gözüne kestirirken, uzun Memlük ve Osmanlı asırlarından sonra, İngiliz manda yönetimi ve İsrail işgali de yine bölge halkını huzura hasret bıraktı. Hristiyanlar arasındaki mezhep kavgalarının da etkisiyle, Batı dünyası bugün İsrail işgalinin Filistinli Hristiyanları maruz bıraktığı haksızlıklar ve saldırılar karşısında sessizliğini koruyor.

Hristiyan hacılar İsrail’e öfkeli
DÜNYA
Hristiyan hacılar İsrail’e öfkeli

ABD'li Yahudiler İsrail için ırkçı dedi
DÜNYA
ABD'li Yahudiler İsrail için ırkçı dedi

Kıyamet Kilisesi kapılarını kapadı
DÜNYA
Kıyamet Kilisesi kapılarını kapadı
İstifa sloganları altında 3 puan

'İstifa' sloganları altında 3 puan

​Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​AFAD, Datça'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVAya yılmak usanmak yakışmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.
'Bu ne biçim<br>Fenerbahçe!'

'Bu ne biçim
Fenerbahçe!'

​Tribünler Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti.

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Asiye'ye doku ameliyatı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.