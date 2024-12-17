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'Örtünme zorunluluğu' algı operasyonuna Batı'dan 'örtülü' destek

'Örtünme zorunluluğu' algı operasyonuna Batı'dan 'örtülü' destek

16:0117/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Algı operasyonu diplomatlara takıldı.
Algı operasyonu diplomatlara takıldı.

Suriyeli gelişmeleri takip etmek için bölgeye giden Sky News muhabiri Veronica Fernandes, başını örterek yayına çıktı.

Esed rejimi devrilse de etki ajanları algı operasyonlarını sürdürüyor. Bölgeye giden gazeteciler üzerinden başlatılan “örtünme zorunluluğu” algısına Sky News de eklendi. “Örtünme zorunluluğu” ve “baskıcı bir rejim” havası estirmeye çalışan Veronica Fernandes isimli gazeteci yayına çıkacağı sırada atkısını başına sardı.

Ahmed eş-Şaraa İngiliz diplomatlarla bir araya geldi.

Esed gitti destekçileri kaldı

Diplomatik temaslara hız veren Suriyeli devrimcilerin lideri Ahmed eş-Şaraa’nın ise görüştüğü diplomatlar arasında yer alan kadınların başının açık olması bu propagandayı çürüttü. Medyanın algı çalışmasına tepki gösteren Suriyeli gazeteciler ise Esed’in yıkılmasına rağmen destekçilerinin bu tarz operasyonları sürdüreceğine dikkat çekti.



#Suriye
#Beşşar Esed
#İngiltere

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