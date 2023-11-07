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Dünya

Oscar ödüllü oyuncu Sarandon: Filistin'in yanındayım

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım" açıklamasını yaptı.

10:37 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 10:47 - 7/11/2023 Salı
AA
Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon

77 yaşındaki Akademi Ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e desteğini duyurdu.


Konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sarandon, ABD'nin New York kentinde, 5 Kasım'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden bir fotoğrafını paylaştı.


"HERKES ÖZGÜR OLANA KADAR KİMSE ÖZGÜR DEĞİLDİR"


Susan Sarandon, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" değerlendirmesinde bulundu.


ATEŞKES ÇAĞRISI


Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.




#Susan Sarandon
#Filistin
#Gazze
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