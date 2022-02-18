Oslo Büyükelçimiz Fazlı Çorman ​Yunan bakan Dendias’la Ege konusunda atıştı

Norveç’te düzenlenen bir toplantı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman’ın atışmasına sahne oldu. Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde önceki gün düzenlenen bir konferansta konuşan Dendias, Yunanistan’ın kara sularını 12 mile çıkarma hakkını kullanmak istediğini ancak Türkiye’nin Atina’yı savaşla (casus belli) ile tehdit ettiğini öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

YAPTIKLARINIZIN SONUCU!

Soru cevap kısmında söz alan Çorman, Yunan Bakan’a şunları söyledi: “Casus bellinin nedeni Yunanistan’ın karasularını 12 deniz mile genişletmekle Türkiye’yi tehdit etmesidir. Tüm bunlar sizin kendi hareketlerinize yanıt olarak yapılıyor. Casus belli, Yunanistan’ın tek taraflı olarak 12 deniz milini genişleteceğini ve bunun Türkiye’yi fiilen kendi sularına kilitleyeceğini söylediği için yapıldı.”

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