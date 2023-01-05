Osman Kavala'ya güzellemeler dizen Washington Post özgürlük çağrısı yaptı

Gezi Parkı davasında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından geçtiğimiz günlerde onandı.

WASHİNGTON POST'TAN KAVALA SAVUNMASI

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kavala'nın cezasının onanmasının ardından bir makale yayınladı. Kavala'nın haksız yere hapis yattığını öne süren Washington Post, "Kavala, 'anayasal düzeni zor ve şiddet kullanarak yıkma' suçuyla suçlandı. Her iki suçlama da uydurma ve asılsızdı." şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

"BARIŞÇIL EYLEMLERE DESTEK VERDİ"

Washington Post'un “Türkiye'de bir hayırsever iyi bir şey yaptı ve şimdi ömür boyu hapis yatacak” başlıklı makalesinde şu ifadeler yer aldı:

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"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre Sayın Kavala, sadece bir şüphe üzerine, ortada hiçbir delil olmadan hapis yattı. 657 sayfalık iddianame yayınlandı ama orada da ikna edici hiçbir delil yoktu. Sayın Kavala sadece barışçıl eylemlere destek verdi. Avrupa Mahkemesi, yargılamalarda gizli bir amaç olduğunu açıkladı. Amaç, Sayın Kavala'yı susturmaktı. Şimdi bu absürt yargılama ile Sayın Kavala, müebbet hapse mahkum edildi. Bu korkunç bir adaletsizlik. Yapılabilecek tek doğru şey, Sayın Kavala'yı serbest bırakmaktır."

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