Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrut'ta son yolculuğuna uğurlandı

Sultanzade Yavuz Alpan'ın kızı Sintiya Alpan Osmanoğlu, yaptığı açıklamada, nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdıkları babası Yavuz Alpan'ı dün gece kaybettiklerini söyledi.
Tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildi
Osmanoğlu, hanedanın büyük erkek üyesi Yavuz Alpan'ın naaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dikkate alınarak ailesi ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği görevlilerinin katılımıyla düzenlenen küçük bir cenaze töreninin ardından Beyrut şehir merkezindeki tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildiğini aktardı.
Osmanlı hanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son şahidi olan halası Bilun Alpan Hanımsultan'ı da geçen yıl kaybettiklerini hatırlatan Osmanoğlu, babası Yavuz Alpan'ı Bilun Hanımsultan'ın yanına defnettiklerini belirtti.
Osmanoğlu ayrıca salgın nedeniyle taziyeleri sadece telefonla kabul ettiklerini kaydetti.