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Dünya Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrutta son yolculuğuna uğurlandı
ORTADOĞU

Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrut'ta son yolculuğuna uğurlandı

Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrut'ta son yolculuğuna uğurlandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 92 yaşında vefat eden Osmanlı hanedanı üyelerinden Sultan I. Abdülmecid'in torunu Yavuz Alpan toprağa verildi.

Haber Merkezi AA
Yavuz Alpan, tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yavuz Alpan, tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sultanzade Yavuz Alpan'ın kızı Sintiya Alpan Osmanoğlu, yaptığı açıklamada, nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdıkları babası Yavuz Alpan'ı dün gece kaybettiklerini söyledi.

Osmanlı hanedanının sonunu getiriyordu: Kızamık hastalığı
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Osmanlı hanedanının sonunu getiriyordu: Kızamık hastalığı
Tarihteki en bulaşıcı ve öldürücü hastalıklardan biri olan kızamık, çocuk hastalığı olarak bilinmekte. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen ve oldukça bulaşıcı olan bu enfeksiyon yüzünden neredeyse Osmanlı hanedanının sonu geliyordu. 17. yüzyıl başlarında çocuk yaşta bulunan Osmanlı hanedanının yaşayan iki üyesi I. Ahmed ve Şehzade Mustafa'nın aynı anda kızamığa yakalanması, devlet erkânını büyük bir paniğe sürüklemişti. Çünkü ikisinden başka devletin başına geçecek kimse yoktu ve bu hastalık o zamanlar ölümcüldü.


Tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildi

Osmanoğlu, hanedanın büyük erkek üyesi Yavuz Alpan'ın naaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dikkate alınarak ailesi ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği görevlilerinin katılımıyla düzenlenen küçük bir cenaze töreninin ardından Beyrut şehir merkezindeki tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildiğini aktardı.

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Osmanlı hanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son şahidi olan halası Bilun Alpan Hanımsultan'ı da geçen yıl kaybettiklerini hatırlatan Osmanoğlu, babası Yavuz Alpan'ı Bilun Hanımsultan'ın yanına defnettiklerini belirtti.

Osmanoğlu ayrıca salgın nedeniyle taziyeleri sadece telefonla kabul ettiklerini kaydetti.

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