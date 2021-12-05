Otobanda akılalmaz kaza: TIR ile uçak çarpıştı

Almanya'nın Fransa sınırında yer alan Pirmasens bölgesinde tek motorlu uçak otobana acil iniş yaptı. Bu esnada otobandaki bir TIR çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
PİLOT HAFİF YARALI
Tek motorlu uçağı kullanan pilotun hafif yaralandığı, TIR şoförünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.
- 72 yaşındaki pilot Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaleti üzerinden Fransa'dan Hollanda'ya doğru uçuyordu.
Dün yaşanan kazanın ardından otoban ulaşıma kapanırken, ekipler bölgeye yayılan benzin ve parçaları temizlemek için yoğun çaba harcadı.
Otoban ancak akşam saatlerinde yeniden trafiğe açılabildi.
Kazanın maliyetinin yaklaşık 60 bin euro (930 bin TL) olduğu açıklandı.