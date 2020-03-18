Dünya Otobüsten indirilen yolcularla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu
KORONAVİRÜS

Otobüsten indirilen yolcularla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu!

Otobüsten indirilen yolcularla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu

İstanbul'da havalimanında karantina yurduna giden otobüsten iki kişinin indirilmesiyle ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
​İstanbul'da havalimanında karantina yurduna giden otobüsten iki kişi indirilmişti.
​İstanbul'da havalimanında karantina yurduna giden otobüsten iki kişi indirilmişti.

Soruşturma, TCK’nın 195’nci maddesinde düzenlenen “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu” kapsamında yürütülüyor.

TCK Madde 195’nci madde de “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesi yer alıyor. Soruşturmada sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı belirtildi.

Karantina otobüsünden iki yolcu indirildi: İki bakan açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı
GÜNDEM
Karantina otobüsünden iki yolcu indirildi: İki bakan açıklama yaptı, savcılık soruşturma başlattı

Soruşturma başlatıldı

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye gelmesi sonrası, olağanüstü tedbirler alındı. Türk vatandaşları, havaalanından otobüslere bindirilerek karantinada tutulacakları yurtlara götürüldü.

Ancak sosyal medyadaki bir paylaşımla G.S. isimli bir yolcunun, otobüsten indirilerek götürüldüğü ihbarı yapıldı. Gaziosmanpaşa Başsavcılığı sosyal medya paylaşımını ihbar kabul ederek resmen soruşturma başlattı.

Tedbirlere uymayan kişiye, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası

Başsavcılık soruşturmasını TCK’nın “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” düzenlemesinin yer aldığı 195’nci maddesinden yürütüyor. Soruşturmada sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım
GÜNDEM
Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak: Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım

GÜNDEM
İstanbul trafiğine koronavirüs etkisi: Sabah saatlerinde yüzde 50'lere çıkan yoğunluk 25'e düştü
Yunan askeri kalakaldı

Yunan askeri kalakaldı

​Meriç Nehri'ndeki geri itmelere özel harekat el koydu.
Koronavirüs taşıyıcısı olabilirler

Koronavirüs
taşıyıcısı olabilirler

​Herkes evine kapanırken evsizlere ne olacak?
Çinlilerden iddialı ilaç

Çinlilerden
iddialı ilaç

"​70 bin bileşen incelenerek üretildi ve 4 günde iyileştiriyor."
'Korona yeşili'

'Korona yeşili'

40 dakikada gidilen mesafe 10 dakikaya düştü.
Sıcak hava durduracak mı?

Sıcak hava durduracak mı?

Herkesin merak ettiği soruyu uzmanlara sorduk.
'Ekmek' mektubu!

'Ekmek' mektubu!

Onlarca el değiyor, 8 yıl önceki uygulama geri gelsin.

Bir indirim<br>daha geliyor

Bir indirim
daha geliyor

Benzindeki indirimin ardından sıra motorinde.
Kadir için istenen ceza belli oldu

Kadir için istenen ceza belli oldu

​Savcı 'suçu tahrik altında işlediği' gerekçesiyle indirim istedi.

Hepsi izne bağlandı

Hepsi izne bağlandı

Bakanlık yeni tedbir listesi yayınladı
Tahliyeler tamam

Tahliyeler tamam

Dokuz Avrupa ülkesinden 2 bin 807 kişi geldi.
FIFA'dan<br>bir erteleme daha

FIFA'dan
bir erteleme daha

​EURO 2020'den sonra bir organizasyon daha askıya alınacak.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

Meteoroloji uyardı: ​Sıcaklıklar 5 derece azalacak.
Sınavı geçtik

Sınavı geçtik

​Dükkanlar kapandı, acil işi olmayan vatandaş dışarı çıkmadı.
Virüsten ilk kayıp

Virüsten ilk kayıp

Toplam vaka sayısı 98'e ulaştı
Şu tanklara bakın!

Şu tanklara bakın!

Asker Londra sokaklarına inmeye hazırlanıyor

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.