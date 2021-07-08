Dünya Otomobil devlerine rekor ceza Gizli anlaşma ortaya çıktı
AVRUPA

Otomobil devlerine rekor ceza: Gizli anlaşma ortaya çıktı

AB Komisyonu, temiz emisyon teknolojisinin yayılmasını önlemek için iş birliği yaparak AB’nin tekelcilik karşıtı kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Volkswagen ve BMW'ye yaklaşık 875 milyon 189 bin euro para cezası verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Otomobil devlerine rekor ceza: Gizli anlaşma ortaya çıktı
Arşiv

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, VW Grubu’na 502 milyon 362 bin avro, BMW’ye ise 372 milyon 827 bin avro para cezasının verildiği kaydedildi. Açıklamada, bir diğer Alman otomotiv şirketi Daimler’in ise tekel girişiminin bir parçası olmasına rağmen, grubun varlığını ifşa etmesi nedeniyle 727 milyon avroluk para cezasından kurtulduğu kaydedildi. Açıklamada, VW Grubu'nun bir parçası Audi ve Porsche dahil, tüm şirketlerin kartel kapsamında olduklarını kabul ettikleri ve konuyu çözüme kavuşturmayı kabul ettikleri hatırlatıldı.

  • AB Komisyonu’nun açıklamasında, söz konusu otomobil şirketlerinin 2006- 2014'te egzoz emisyonlarının temizliğini kasıtlı olarak sınırladığı, daha temiz teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirmek için gizli anlaşma yaptığı kaydedildi.

Volkswagen’in dizel emisyon skandalıyla ilgili şimdiye kadar 32 milyar avrodan fazla ceza ve tazminat ödemek zorunda kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, komisyonun son kararıyla yasal zeminde yeni bir çığır açtığı, ilk kez teknik iş birliğinin tekelcilik karşıtı kuralları ihlal olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Uzaylılar var iletişime geçecekler

'Uzaylılar var
iletişime geçecekler'

​​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması.
Çocuklarımızın aralarına girmelerine asla izin vermeyeceğiz

'Çocuklarımızın aralarına girmelerine
asla izin vermeyeceğiz'

​Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye LGBT tepkisi.
Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlunu darp eden saldırganlar tutuklandı

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

Dışarısı 45 <br>içerisi 10 derece

Dışarısı 45
içerisi 10 derece

Beş yüz yıllık doğal klima: Sobayla ısınıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.