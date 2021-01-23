Dünya Otoparkta uyumak zorunda kalan ABDli askerlere Bidendan özür
AMERİKA

Otoparkta uyumak zorunda kalan ABD'li askerlere Biden'dan özür

Joe Biden'ın yemin töreni için Washington'a konuşlandırılan ve törenin ardından otoparka gönderilen Ulusal Muhafızların görüntülerinin tepki toplaması üzerine, ABD başkanı özür diledi. ABD askerlerinden biri "Bizi kapalı bir otoparkın köşesine gönderdiler. İnanılmaz derecede ihanete uğramış hissediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi AA
Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızların bir kısmı otoparkta yatırılmıştı.
Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızların bir kısmı otoparkta yatırılmıştı.

ABD'de 46'ncı Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için Washington'a konuşlandırılan ve törenin ardından otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek tepki göstermişti.

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Ulusal Muhafızlar, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda, soğukta yerde yatırıldıklarını ifade etmişlerdi.

  • ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızlardan bazılarının bir otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından özür diledi.

BBC'nin haberine göre Biden, Ulusal Muhafızların otoparkta uyumak zorunda kalması üzerine, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu.

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