Otoparkta uyumak zorunda kalan ABD'li askerlere Biden'dan özür

FBI bir masumun hayatını nasıl kararttı?



Kendi halinde bir taksi şoförü olan Ömer Amin kendini bir anda idam mahkumu olarak buldu. Günlerdir Biden ve Trump'ı konuşuyoruz ama söylemlerinin sıradan insanın hayatını nasıl etkilediğini ıskalıyoruz. Ömer Amin'in hikayesi filler çarpışırken çimenlerin nasıl ezildiğinin acı bir örneği.

