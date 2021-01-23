Otoparkta uyumak zorunda kalan ABD'li askerlere Biden'dan özür

ABD'de 46'ncı Başkan Joe Biden'ın yemin töreni için Washington'a konuşlandırılan ve törenin ardından otoparka gönderilen Ulusal Muhafızlar, kötü muameleye maruz kaldıklarını belirterek tepki göstermişti.
Ulusal Muhafızlar, internet bağlantısının olmadığı ve sadece bir elektrik prizinin bulunduğu garajda, soğukta yerde yatırıldıklarını ifade etmişlerdi.
- ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda görevli Ulusal Muhafızlardan bazılarının bir otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından özür diledi.
BBC'nin haberine göre Biden, Ulusal Muhafızların otoparkta uyumak zorunda kalması üzerine, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu.