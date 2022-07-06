Dünya Özbekistan Cumhurbaşkanı Eylemlere yabancı güçler tarafından yıllarca hazırlık yapıldı
ASYA

Özbekistan Cumhurbaşkanı: Eylemlere yabancı güçler tarafından yıllarca hazırlık yapıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Karakalpakistan’da yaşanan olaylara yabancı güçler tarafından yıllardır hazırlık yapıldığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Özbekistan Cumhurbaşkanı: Eylemlere yabancı güçler tarafından yıllarca hazırlık yapıldı
​Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Özbekistan’da geçtiğimiz hafta anayasal reform karşıtı gösterilerin yaşandığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde durumun tamamen kontrol altına alınmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev açıklamalarda bulundu. Mirziyoyev, Nukus’ta yaşanan olayların sonucu insanların hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlatarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı yaralılara acil şifalar diledi. Karakalpakistan’da yaşanan olaylara hazırlıkların 1 ya da 10 gün içinde yapılmadığını söyleyen Mirziyoyev, "Bu eylemlere yabancı zulüm güçler tarafından yıllardır hazırlık yapıldı. Onların asıl amacı Özbekistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek ve etnik çatışma çıkarmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, birinci başsavcı başkanlığındaki soruşturma grubunun olayları iyice ve tarafsız bir şekilde incelenmekte olduğunu söyledi. Soruşturma sürecine kamuoyu temsilcileri, milletvekilleri ve aktivistlerin çekilmesi gerektiğinin altını çizen Mirziyoyev, polisin yasadışı güç kullanması durumunda kanun gereği cezai sorumluluk altına alınması gerektiğini dile getirdi. Mirziyoyev, halihazırda Karakalpakistan’da durumun iyileştiğini kaydederek, insanların günlük işleriyle ilgilendiğini, pazarlar, dükkanlar ve hizmet sektörünün diğer tesislerin çalıştığı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yaşananları analize ederek zamanında kararlı tedbirler alınmazsa yıllardır halkın elde ettiği başarı ve hedeflerin kötü niyetli dış güçlerin tehdidi altında kalabileceğini unutmamak gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ayrıca kötü niyetli güçlerin hareketine zamanında karşılık vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Karakalpakistan protestoları

  • Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Nukus’ta geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü anayasal reform karşıtı gösteriler kitlesel protestolara dönüşmüştü. Mirziyoyev bölgede hukuki düzeni ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ağustos’a kadar olağanüstü hal ilan etmişti. Özbekistan makamları, olaylarda siviller ve kolluk kuvvetleri görevlilerinin aralarında bulunduğu 18 kişinin öldüğünü, 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Olaylarda ayrıca 516 kişinin de gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Kazak mevkidaşıyla ülkedeki durumu görüştü
DÜNYA
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Kazak mevkidaşıyla ülkedeki durumu görüştü
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​Emekliye bayram müjdesi.
Yüzde 30 arttı

Yüzde 30 arttı

​DSÖ son iki haftada küresel Kovid-19 vaka sayısını değerlendirdi.
Harbiyeli oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya: 15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım

Erdoğan: Terör örgütleri PKK, YPG, PYD ve en önemlisi FETÖ artık NATO kayıtlarında.

​Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.