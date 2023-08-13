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Özbekistan Dijitalleşme Bakanı Shermatov Albayrak Grubu'nu ziyaret etti: Bilişim ihracatı daha da gelişecek

Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov, Albayrak Grubunun Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant ile bir araya geldi. Albayrak Grubundan Özbekistan proje yöneticisi Hasan Yavuztürk’ün hazır bulunduğu görüşmede Dijitalleşme bakanlığı üst düzey yöneticileri ile ITPARK, e-devlet gibi alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda mutabakat sağlandı.

14:03 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özbekistan Dijitalleşme Bakanı, Albayrak Grubu ile bir toplantı yaptı.

Özbekistan Dijitalleşme Bakanı, Albayrak Grubu ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda Albayrak Grubunun bugüne kadar farklı ülkelerde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi ve sunum gerçekleştirildi. Görüşmede dijitalleşme ve siber güvenlik konuları da ele alındı.

Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov.

Aynı zamanda Özbekistan'daki bilişim firmaları için Bakanlık tarafından oluşturulan fırsatlardan yararlanarak yabancı ülkelerle bilişim ihracatı alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için birlikte çalışmanın önemi Albayrak Grubu yetkililerine vurgulandı. Centralasia.tech portalında sunulan BPO hizmetlerinin ihracatına ilişkin işbirliği olasılıklarına özellikle dikkat edilmesinin önemine değinildi.

Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant.

Albayrak Grubundan Özbekistan proje yöneticisi Hasan Yavuztürk’ün hazır bulunduğu görüşmede Dijitalleşme bakanlığı üst düzey yöneticileri ile ITPARK, e-devlet gibi alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda mutabakat sağlandı. Ayrıca bilişim teknolojileri alanında eğitim alan Özbek gençlerine istihdam kazandırılması ve yurtdışına Özbekistan’ın yazılım ihracatları yapmasının sağlanması konusunda Albayrak grubunun destek olmaya hazır olduğu ifade edildi.

#Özbekistan
#Albayrak Grubu
#Türkiye
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