Özbekistan Dijitalleşme Bakanı Shermatov Albayrak Grubu'nu ziyaret etti: Bilişim ihracatı daha da gelişecek

Türkiye’nin en önemli ticari gruplarından Albayrak, Özbekistan'daki yatırımlarını artırmak için harekete geçti. Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, Özbekistan Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanlığı Güney Asya ve Türkiye’den sorumlu Daire Başkanı Azizbek Salakhiddinov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişleyecek olmasından memnuniyet duyan Nalbant, gösterilen ilgi ve içten yaklaşımlarından dolayı Salakhiddinov'a teşekkür etti.