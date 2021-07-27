Özbekistan Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardı: Ülke Türkçe konuşacak Türkçe yazacak

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Tunus açıklaması: Dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız

Bakü'de bulunan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün akşam Tunus'ta yaşanan askeri darbeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin prensip olarak kimden gelirse gelsin, her türlü darbeye karşı olduğunu belirten Kurtulmuş, 'Türkiye'de, 70 yıllık siyasi hayatında çok fazla darbeyle karşılaşmış bir milletin çocukları olarak prensip olarak, dünyanın her yerinde yapılmış darbelere karşıyız. Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu

ortadan kaldırırsa kaldırsın, darbelerin hepsinin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz.



Şu anki darbenin Tunus halkına büyük bir zarar vereceğini görüyoruz. Ve sonuna kadar Türkiye olarak, bu antidemokratik darbenin karşısında olduğumuzu buradan, Bakü'den, Azerbaycan'dan bütün dünyaya bir kere daha ifade ediyoruz.' dedi.

