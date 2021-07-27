Dünya Özbekistan Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardı Ülke Türkçe konuşacak Türkçe yazacak
ASYA

Özbekistan Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardı: Ülke Türkçe konuşacak Türkçe yazacak

AK Parti MKYK üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Özbekistan'ın Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Özbekistan Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardı: Ülke Türkçe konuşacak Türkçe yazacak
Arşiv

Türkiye'nin kardeş ülkesi Özbekistan, Rusça olan resmi dilini Türkçe olarak değiştirdi. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, "Kardeş Özbekistan’ı Tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir resmi dilini değiştirmeye hazırlanan Özbekistan yönetimi, anayasaya uygun şekilde çalışmalarını tamamladı.

Ülkede Türk lehçelerinden birisi olan 'Özbekçe' resmi dil olarak kabul edilmesine rağmen, Kiril alfabesi kullanılıyordu.

Özbekistan yönetimi, yaşanan karışıklıkları gidermek ve anayasa hükmünü tamamen uygulamak maksadıyla Kiril alfabesinin kullanımını da rafa kaldırarak Türkçe harflerin de yer aldığı Latin alfabesine geçti.

Özbekistan'dan Rusya'ya "iç işlerine müdahale" suçlaması

Geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başlanan karar öncesi açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Özbeklerin Özbekistan toplumunda 'azınlık' statüsünde olduğunu belirtmişti.

Moskova yönetimi ayrıca, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan'ı tarih, zaman ve ikili ilişkilerin kalitesine tam karşılık olarak Rusça'nın resmi kullanımını korumaya çağırmıştı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini vurgulamıştı.

Fuat Oktay Özbekistan’da: Yedi sektörde iş birliği çağrısı
GÜNDEM
Fuat Oktay Özbekistan’da: Yedi sektörde iş birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Firari FETÖ'cülere MİT operasyonu: Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildiler
GÜNDEM
Firari FETÖ'cülere MİT operasyonu: Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildiler
Abone Ol Google News
Pençe Harekatı bölgesinden kara haber

Pençe Harekatı bölgesinden kara haber

MSB bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Akdenizde can pazarı

Akdeniz'de can pazarı

​Onlarca düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
Özbekistan Rusçayı resmi dil olmaktan çıkardı: Ülke Türkçe konuşacak Türkçe yazacak

​Dışişleri Bakanlığından Avusturya Başbakanı Kurz'a 'göç' tepkisi.

​Türkiye'nin 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuşa çarpması nedeniyle çatladı.

​Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Afet Bölgesi' ilan ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.