Özbekistan'daki Türk iş insanları Nevruz etkinliği düzenledi: Türkiye ve Özbekistan ortak dili ortak inancı ve ortak geçmişi paylaşan iki ülkedir

Baharın coşkusu ve Nevruz'un bereketini kutlamak için Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği'nin düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi ve çok sayıda iş insanı katıldı. UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, Özbekistan ve Türkiye'nin aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan iki halk olarak kültür birlikteliklerini kutladıklarını vurguladı.
Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbekistan-Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), başkent Taşkent'te Nevruz etkinliği düzenledi.
UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Elmira Basithanova, Özbek milletvekilleri ve yetkililer ile dernek üyesi çok sayıda Özbek ve Türk iş insanı katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Erbaş, baharın coşkusunu ve Nevruz'un bereketini hep birlikte paylaşmak için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek ramazan ayına denk gelmesinden dolayı geç kutladıkları Nevruz'un sadece bir mevsim dönümü değil, aynı zamanda kardeşlik, yenilenme, umut ve dayanışma ruhunu da beraberinde getiren, kadim bir bayram olduğunu, asırlardır Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan coğrafyada kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak görüldüğünü belirtti.
Bu tür etkinliklerin iki ülke halklarının kaynaşmasına da vesile olduğunu ifade eden Erbaş, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlenmeye devam ettiğini, bu tür etkinliklerle ticaretin ötesinde, kalpten kalbe bir köprü kurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Büyükelçi Ulutaş da tabiatın uyanışının, baharın ayak seslerinin ve birlik beraberliklerinin en güzel nişanelerinden olan Nevruz'u geçen ay büyük bir coşkuyla kutladıklarını anımsatarak Nevruz'un, yeni bir yılın başlangıcının, hasadın bereketinin ve ortak kültürün yüzyıllardır yaşayan en önemli geleneği olduğunu belirtti.
Özbek dans ve gösterilerinin sergilendiği etkinlikte davetlilere Özbek pilavı, Nevruz tatlısı sümelek ve baklava ikram edildi.