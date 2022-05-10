Özbekistan’ın Tirmiz şehri yakınlarında 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait ender görülen altın sikkenin bulundu

Bahçede yapılan kazılarda Karahanlılar ve Selçuklular dönemlerine ait seramik parçalar ile Selçuklu dönemine ait bir altın sikkenin bulunduğu belirtildi.
Altın sikkenin üzerinde Arap alfabesiyle “Allah” ve “Muhammed” kelimelerinin yazıldığı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 2 gram ağırlığındaki sikkenin arka yüzündeki yazının ise neredeyse silindiği vurgulandı.
Kültürel Miras Ajansı Başkan Yardımcısı Tursunali Kuziyev, yaptığı açıklamada, stratejik konumu nedeniyle Tirmiz’in geçmişte imparatorluklar arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşların hedefi olduğunu kaydetti.
Kuziyev, Tirmiz ve çevresinin Selçuklu şehzadeleri Tuğrul ve Çağrı Bey'in kontrolüne geçtiğini ve bulunan altın sikkenin o döneme ait olduğunu sözlerine ekledi.
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İlçede, 2 yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunan ve temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının, dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla kazı çalışması başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Mardin Müzesi ve Midyat Belediyesi iş birliğiyle ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu \"Matiate\" olarak adlandırılan yer altı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.<br><br>İlçede, Ulu Cami Mahallesinde 2 noktada kazı çalışmalarının sürdüğü yer altı şehrini AA görüntüledi.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, diller ve dinler kenti Midyat'ta yer altı şehrini ortaya çıkarmak için başlatılan kazı çalışmasının sürdüğünü söyledi.<br><br>Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Şahin, antik ve Orta Çağ'a ait yapıların bulunduğu yer altı şehrinin bölgenin parlayan yıldızı Midyat'ı taçlandıracağını belirtti.
Yer altı şehrini ortaya çıkardıktan sonra yıllık 2 milyon olan turist sayısını 4 milyona çıkmasını beklediklerine dikkati çeken Şahin, yer altı şehrinin lokal bir bölgede olmadığını, ilçenin altının tamamının aynı yapılarla donandığını kaydetti.<br><br>Şahin, 1. ve 2. etabı bitirdikten sonra diğer etaplarda da kazıya başlayacaklarını bildirerek, kazı bitirilince yer altı şehrini kısım kısım turizme açmayı planladıklarını, bunun Midyat için önemli bir turizm destinasyonu olacağını sözlerine ekledi.
Mardin Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Gani Tarkan da ilçenin tarihi Estel bölgesinde Midyat Belediyesince tarihi sokak ve evlerde yürütülen çalışmalar kapsamına bir mağara tespit edildiğini anımsattı.
Mağarada belediyenin talebi üzerine niteliğinin ve devamının olup olmadığının anlaşılması için temizlik çalışması başlattıklarını kaydeden Tarkan, \"Evin altında tek bir parselde başladık. Mağaranın tek bir mağara olmadığını gördük. Dehlizlerle farklı evlere, farklı evlerin altındaki mağaralardan tünellerle geçiş sağlandığına şahit olduk. O tarihten sonra 2 noktada kazı çalışmalarını başlattık.\" dedi.<br><br>Yakın bir döneme kadar ahır veya kiler olarak kullanılan 3 odalı bir mağarada başlattıkları çalışmanın devasa bir yer altı şehrine doğru yol aldığını vurgulayan Tarkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"İki noktada başlamıştık çalışmalara. İlk alan 3 odalı bir mağaraydı. Oradan kuzey tarafa açılan bir tünel vardı. Tünelin uzunluğu şu an 100 metre. O tünelden farklı mekanlara geçiş sağladık. 49 oda bulundu. Kilise, sinagog gibi. Birkaçı ibadethane olabilir. Bu mekanların içerisinde silolar, su kuyuları var. Duvarlarda bazı bezemeler görüyoruz. Tarihi eserler çıkıyor bu mekanlardan. Şimdiye kadar en erken buluntu, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla tarihleniyor. Bu da bize Geç Roma dönemine ait bir yerde kazı çalışma yürüttüğümüzü gösteriyor.\"
İki alanda yürütülen kazı çalışmalarının Midyat'ın tamamına yayılacağına dikkati çeken Tarkan, daha sonra ilçeye bağlı çevre köylerde de benzer kazı çalışmalarının yürütüleceğini aktardı.<br><br>\"Şu anda yaklaşık yüzde 3'ünü kazdık ve temizledik. Yüzey araştırmalarında ilçenin tamamına yayıldığını tespit ettik.\" ifadelerini kullanan Tarkan, bu mekanların hepsinin dehlizlerle birbirleriyle bağlantılı olduğuna işaret etti.<br><br>
Yer altı şehirlerinin benzer örneklerinin Anadolu'da bulunduğunu ancak Midyat'ın bunlardan çok farklı özellikler taşıdığını aktaran Tarkan, şöyle devam etti:<br><br>\"Yer altı şehri 1900 yıldır kesintisiz kullanılıyor. İlk yapılışı saklanma veya kaçış alanı olarak yapılmış. Bilindiği üzere Hristiyanlık 2. yüzyılda resmi din değil. Hristiyanlığı kabul eden aileler, gruplar Roma'nın zulmünden kaçmak için yer altındaki şehirlere sığınıyorlar ya da yer altı şehri oluşturuyorlar. Muhtemelen Midyat yer altı şehri de bu amaçla yapılmış yaşam alanlarındandı. Sadece sığınak değil, yer altında en az 60-70 bin insanın yaşamış olduğunu tahmin ettiğimiz bir alan.\"
Nevşehir ve Kayseri'de bulunan yer altı şehirlerinde toprak üzerinde bir yaşamın olmadığını anlatan Tarkan, Midyat'ta farklı olduğunu, yer altı şehrinin üzerindeki yapıların tamamının tescilli olduğunu belirtti.<br><br>Tarkan, şöyle konuştu:<br><br>\"Altında farklı bir tarih yatıyor, farklı bir dönem var, üstü ise farklı bir tarih. Üsteki evler 17'nci, 18 ve 19'uncu yüzyıla tarihleniyorken altında bambaşka bir şehir var. O şehir ise 1900 yıllık bir şehir. Tamamı kazıldığında gerçekten dünyada ses getirecek bir yer altı şehri olacak. Kazı yaptığımız alanların benzer örnekleri Fransa ve İtalya bölgesinde var ancak çok daha küçük boyutlarda. Bu kadar geniş alana yayılmış bir şehir yok. Midyat yer altı şehri kapsadığı alan bakımından tek olacak.\"
Midyat Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) sorumlusu ve sanat tarihçi Mervan Yavuz ise 9 işçi, 2 arkeolog, 2 sanat tarihçi ve bir restoratör ile çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.<br><br>Tarihi kaynaklardan şimdiye kadar milattan önce 9. yüzyılda 2. Aşurnasirpal döneminde bu şehrin haraca bağlandığı bilgisinin bulunduğunu belirten Yavuz, \"Burası bir yer altı şehri. 3 bin ya da 4 bin yıla kadar da çekebiliyoruz. Tarih içinde tarih diyebileceğimiz Midyat'ta bu yer altı şehrinin yeniden gün yüzüne çıkarılmasının tüm dünyada ses getireceğine inanıyoruz.\" ifadelerini kullandı.
Dünyada ses getirecek: Mağara sanılmıştı yer altı şehri çıktı
Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları ile ziyaretçilere büyülü bir atmosfer sunuyor.
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<br>Aydın’ın Nazilli ilçesindeki antik kent Mastaura’da bir insanın içerisinde rahatlıkla hareket edebileceği bin 800 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıktı.
Antik kentte kamulaştırma çalışmalarının bir kısmının tamamlanmasının ardından önceki yıl başlatılan kazı çalışmalarında benzeri Roma’da bulunan Kolezyum’un ardından, ortaya çıkartılan bin 800 yıllık dev kanalizasyon sistemi hakkında açıklamada bulunan Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr.Mehmet Umut Tuncer, antik kentte ardı ardına ortaya çıkartılan bulguların bilim açısından çok değerli olduğunu söyledi.
Bir insanın içerisinde rahatça gezebileceği boyutta, taştan örülmüş duvarlarla oluşturulan kanalizasyon sisteminin kentin daha birçok alanında mevcut olduğu ifade edilirken o dönemde sık sık tıkanma yaşandığı için sisteme bir insanın rahatça girerek müdahale edebilmesinin sağlanması amaçlandığı belirtildi.<br>
“Mastaura’da arkeoloji dünyasının gündemini belirleyen eserler ortaya çıktı”<br>Mastaura’da arkeoloji dünyasının gündemini belirleyen eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer; “Bildiğiniz gibi son iki yılda burada yürüttüğümüz çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastaura’da bulduğumuz amfi tiyatro yani arena yapısının tam yuvarlak eşsiz yapının bütünüyle ayakta duran o mimarinin arkeoloji gündemini belirlediğini, birçok akademik çalışmaya, akademik makaleye kaynak oluşturduğunu biliyoruz. Bu bizi mutlu etmişti. Bölge turizminde daha şimdiden yapının henüz ortaya çıkarıldığını duyurmamızla birlikte bir turist trafiği başladı.
Hafta sonları vatandaşlarımız buraya gelip yapıyı incelediler. Bu da bizi ayrıca mutlu etmişti. Çalışmaları yaklaşık 2 yıldır Adnan Menderes Üniversitemizden Doç. Dr. Sedat Akkurnaz hocamız yürütüyor. Birlikte 2 yılda kısa zamanda iyi işlere imza attık. Yaklaşık 2 milyon TL civarında kamulaştırma çalışmamızı da tamamlamış olduk. Dolayısıyla bölgenin artık kazı başkanlığı statüsünde çalışması için gerekli koşulları da süratle sağlamış olduk” dedi.
“Yeni buluşla şaşkına döndük”<br>Tuncer konuşmasının devamında, “Yeni keşifle birlikte çalışmalar aslında yeni bir soluk kazandı. Tam arkamızda gördüğünüz yaklaşık bin 800 yıllık, M.S. 2. yüzyıldan kalma bir su kanalizasyonu sistemi, atık sistemi ve yapının büyüklüğü bizi de şaşırttı. İçinde yürüyebildiğimiz, çeşitli kollarla şehrin geneline yayılan kompleks bir tesisin bir parçasıyla karşı karşıyayız. Bu anlamda yaklaşık 2 bin yıllık belediyecilik performansına da güzel bir atıf oluşturdu.
O günlerdeki kanalizasyon sisteminin hala yapı olarak sağlam karşımızda olması ve tesisin büyüklüğü, kompleksiyle şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor oluşu açıkçası bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti. Biz Mastaura’daki çalışmalardan çok mutluyuz. Gelecek adına Nazilli adına önemli bir kazanım önemli bir turistik değeri olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Antik kent 160 dönümlük bir alana yayılıyor”<br>Müdür Tuncer konuşmasının sonunda şunları kaydetti: “Mastaura antik kenti 160 dönümlük bir alana yayılıyor. Bunun yaklaşık 50 dönümünü, yani kazı programında olan ilk etabını kamulaştırdık. Kamulaştırma bildiğiniz gibi önemli bir süreç. Bence çok yakın zamanda çok önemli bir antik kenti hem Aydın turizmine hem Türkiye turizmine armağan etmiş olacağız. Hayırlı olsun” dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Kazı Başkanı Doç.Dr. Sedat Akkurnaz ise, antik kentle ve yeni buluşa ilgili yaptığı bilgilendirmede: “Mastaura antik kenti Nazilli’nin kuzeyinde, Aydın Dağları’nın yamaçlarında kurulmuş bir antik kent. Ve kentin içinden Cruzeiros, yani Altın Kılıç Zeus Deresi gibi bir anlama gelen dere geçiyordu. Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları vardı. Bugün gördüğümüz o kalıntıda o antik kentin yeraltındaki kanalizasyon sistemi. İnşaat tekniğine, malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluk Dönemi dediğimiz zaman dilimi olan M.S. birinci-ikinci yüzyılda inşası başlanmış, zaman içinde tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sistemi. Bu kanalizasyon sistemi kentin sokakları ve caddelerin altından geçerek kentteki insanların atıklarını şehirden dışarı tahliye etmekte kullanılan bir sistemdir. Ve gördüğümüz gibi bir insanın rahatlıkla içinden geçebileceği gezebileceği bir boyutlarda. Çünkü antik dönemde tadilatlar, tamiratlar ve çeşitli tıkanmalar için müdahale edilmesi gerekiyordu. Bu gördüğümüzde ana çıkışlardan bir tanesi. Bunun gibi bu derenin kenarında onlarca var. Kentin ara sokaklarında biriken akarak gelen malzeme bu ana çıkışlardan geçerek şu anda bulunduğumuz yerdeki bir arıtma noktasına dökülüyor. Kanalizasyon giderleri burada arıtıldıktan sonra biraz daha saflaştırılmış temizlenip dereye akıyordu. Ve böylece günümüzden 2 bin yıl - bin 800 yıl önceki Roma İmparatorluğu döneminde günümüz şehircilik, kent planlaması anlamında önemli bulgulardan bir tanesini Mastaura’da görüyoruz. Mastaura daha önce hiç çalışılmamış bir yer. Biz 2 yıldır çalışarak Anfi Tiyatro, Roma Hamamı, çeşitli su yapıları ile beraber kanalizasyon sistemini de ortaya çıkardık. Ve böylece daha önce bilinmeyen bir antik kentin ki Menderes Havzasındaki antik kentlerin en önemlilerinden bir tanesi Mastaura. Bu şekilde kentin tamamen ortaya çıkarıp, arkeoloji bilimi adına önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.
Akkurnaz son olarak, “Bu sistemin girişinde ancak 20 metre gidebiliyoruz. 20 metreden sonraysa bazı noktalarda göçükler var. Göçüklerden sonra tabi ki daha önce başka yerde bildiğimiz örneklerle sistem devam ediyor. Devam etmesi de gerek ve çeşitli birleşme noktalarını görüyoruz. Daha küçük sokaklardan gelip bu ana hatta bağlanan kanallar var” dedi.
Antik kent Mastaura’da insan boyunda kanalizasyon sistemi bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye'nin en büyük kolezyumlarından birine de ev sahipliği yapan Mastaura antik kentinde o dönemde kurulduğu düşünülen kanalizasyon sistemi tespit edildi. Antik şehrin altına inşa edilen kanalizasyon sisteminin büyüklüğü ve modern hali büyük heyecan oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri bölgeyi inceleme altına alarak günümüzde dahi birçok kentte bile bulunmayan o döneme ait sistemin araştırılmasına başladı.