Özbekistan’ın Tirmiz şehri yakınlarında 10. yüzyıl Selçuklu dönemine ait ender görülen altın sikkenin bulundu

Adnan Menderes Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Kazı Başkanı Doç.Dr. Sedat Akkurnaz ise, antik kentle ve yeni buluşa ilgili yaptığı bilgilendirmede: “Mastaura antik kenti Nazilli’nin kuzeyinde, Aydın Dağları’nın yamaçlarında kurulmuş bir antik kent. Ve kentin içinden Cruzeiros, yani Altın Kılıç Zeus Deresi gibi bir anlama gelen dere geçiyordu. Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları vardı. Bugün gördüğümüz o kalıntıda o antik kentin yeraltındaki kanalizasyon sistemi. İnşaat tekniğine, malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluk Dönemi dediğimiz zaman dilimi olan M.S. birinci-ikinci yüzyılda inşası başlanmış, zaman içinde tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sistemi. Bu kanalizasyon sistemi kentin sokakları ve caddelerin altından geçerek kentteki insanların atıklarını şehirden dışarı tahliye etmekte kullanılan bir sistemdir. Ve gördüğümüz gibi bir insanın rahatlıkla içinden geçebileceği gezebileceği bir boyutlarda. Çünkü antik dönemde tadilatlar, tamiratlar ve çeşitli tıkanmalar için müdahale edilmesi gerekiyordu. Bu gördüğümüzde ana çıkışlardan bir tanesi. Bunun gibi bu derenin kenarında onlarca var. Kentin ara sokaklarında biriken akarak gelen malzeme bu ana çıkışlardan geçerek şu anda bulunduğumuz yerdeki bir arıtma noktasına dökülüyor. Kanalizasyon giderleri burada arıtıldıktan sonra biraz daha saflaştırılmış temizlenip dereye akıyordu. Ve böylece günümüzden 2 bin yıl - bin 800 yıl önceki Roma İmparatorluğu döneminde günümüz şehircilik, kent planlaması anlamında önemli bulgulardan bir tanesini Mastaura’da görüyoruz. Mastaura daha önce hiç çalışılmamış bir yer. Biz 2 yıldır çalışarak Anfi Tiyatro, Roma Hamamı, çeşitli su yapıları ile beraber kanalizasyon sistemini de ortaya çıkardık. Ve böylece daha önce bilinmeyen bir antik kentin ki Menderes Havzasındaki antik kentlerin en önemlilerinden bir tanesi Mastaura. Bu şekilde kentin tamamen ortaya çıkarıp, arkeoloji bilimi adına önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.