Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı

Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Sarkanu ilçesine, Pakistan tarafından 200 roket atıldı.
- Pakistan tarafından Afganistan topraklarına 200 roket atıldığını ifade eden Safi, saldırıda 2 sınır polisinin yaralandığını belirtti.
Safi, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.
Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınırında karakol bulunmasını istemediğini dile getiren Safi, bu nedenle karakollara saldırı düzenlediklerini aktardı.