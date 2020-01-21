Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı

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Bitlis'te silahlı saldırı: Kanaat önderlerinden Abdulkerim Çevik öldürüldü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinde Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımını yaptı.