Dünya Pakistan, Afganistanın sınır vilayetine 200 roket attı
ASYA

Pakistan, Afganistan'ın sınır vilayetine 200 roket attı

201 Silab Kolordu Komutanlığı İkinci Tugay Komutanı General Mirveyis Safi, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınır karakollarını hedef aldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Saldırıya misliyle karşılık verildiği ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Saldırıya misliyle karşılık verildiği ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Afganistan'ın sınır vilayeti Kunar'ın Sarkanu ilçesine, Pakistan tarafından 200 roket atıldı.

  • Pakistan tarafından Afganistan topraklarına 200 roket atıldığını ifade eden Safi, saldırıda 2 sınır polisinin yaralandığını belirtti.

Safi, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve kimsenin Afganistan topraklarına saldırmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Pakistan sınır askerlerinin, Afganistan sınırında karakol bulunmasını istemediğini dile getiren Safi, bu nedenle karakollara saldırı düzenlediklerini aktardı.

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