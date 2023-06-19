Pakistan Başbakanı göçmen teknesi felaketi sonrasında soruşturma başlattı: Görevini ihmal edenlerden hesap sorulacağını millete temin ederim

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, dün akşam göçmen teknesi felaketine karışan insan kaçakçılarını bulmak için ülkesinde soruşturma başlatacağını açıkladı.





Başbakan Sharif açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





“Akdeniz'de Yunanistan açıklarında teknenin alabora olmasıyla ilgili trajik olayın ardından gerçekleri ortaya çıkarmak için üst düzey bir soruşturma emri verdim. Federal Soruşturma Ajansı ve diğer kolluk kuvvetleri, çirkin insan kaçakçılığı eylemine karışan kişilerin etrafındaki çemberi daraltmak için görevlendirildi.





Ayrıca kayıp kişiler hakkında bilgi toplamak ve ulusu bilgilendirmek adına her düzeyde acil koordinasyonu üstlenmesi için Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdim. Görevini ihmal edenlerden hesap sorulacağını millete temin ederim.”









Ne olmuştu?





Yunanistan açıklarında geçen hafta Mısır, Suriye, Afganistan ve Pakistan’dan gelen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması üzerine kadın ve çocuk dahil yüzlerce göçmen denizde kaybolmuş ve olay, göçmenlerin yaşamını yitirdiği en kötü deniz faciası olarak nitelendirilmişti. Yunanistan makamları resmi olarak 78 kişinin cansız vücudunun denizden çıkartıldığını açıklamış ancak bölgede çalışan sivil toplum kuruluşları, teknede çocuklar ve kadınlar dahil yüzlerce kişi olduğunu belirtmişti.







