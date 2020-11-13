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Dünya Pakistan Başbakanı Han İsraili tanımam için baskı yapıyorlar
ASYA

Pakistan Başbakanı Han: İsrail'i tanımam için baskı yapıyorlar

Pakistan Başbakanı İmran Han, İsrail'i tanıması için bazı ülkelerin kendisine baskı yaptığını söyledi. Han, "Filistin halkının memnun olacağı şekilde bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail’i tanımayacağım" dedi.

Haber Merkezi AA
Pakistan Başbakanı İmran Han
Pakistan Başbakanı İmran Han

Pakistan'daki bir yerel televizyona açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin İsrail’i tanıması için bazı ülkelerin baskısı altında olduğunu ifade etti.

"İsrail'i tanımak gibi bir düşüncemiz yok"

Han, Filistin halkının memnun olacağı şekilde bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail’i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizerek, İslamabad yönetiminin ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah’ın İsrail’i tanımayı reddettiği gibi kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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"Azerbaycan'ın cesareti örnek niteliğinde"

Han, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kilit önemdeki bölgeleri kurtarmasına değinerek, "Azerbaycan örnek niteliğinde bir cesaret gösterdi. Dağlık Karabağ ile ilgili bir tartışma yok. Tüm dünya Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu tanıyor. Onlar sadece kendi bölgelerini geri aldı" dedi.

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