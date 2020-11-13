Pakistan Başbakanı Han: İsrail'i tanımam için baskı yapıyorlar

Pakistan'daki bir yerel televizyona açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin İsrail’i tanıması için bazı ülkelerin baskısı altında olduğunu ifade etti.

"İsrail'i tanımak gibi bir düşüncemiz yok"

Han, Filistin halkının memnun olacağı şekilde bir uzlaşı olmadığı sürece İsrail’i tanımak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizerek, İslamabad yönetiminin ülkenin kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah’ın İsrail’i tanımayı reddettiği gibi kendilerinin de onun ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğini söyledi.

OYNAT 00:50 Imran Khan'ın BM konuşması tekrar gündeme geldi: Peygamber kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın geçen yıl BM'de yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Khan konuşmasında 'Sadece bir İslam var. Ve takip ettiğimiz İslam budur. Peygamber Efendimizin (SAV). Peygamber kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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"Azerbaycan'ın cesareti örnek niteliğinde"

Han, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kilit önemdeki bölgeleri kurtarmasına değinerek, "Azerbaycan örnek niteliğinde bir cesaret gösterdi. Dağlık Karabağ ile ilgili bir tartışma yok. Tüm dünya Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu tanıyor. Onlar sadece kendi bölgelerini geri aldı" dedi.

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