Dünya Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu Günlük 152 varil kapasiteli
ASYA

Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu: Günlük 152 varil kapasiteli

Pakistan iki noktada petrol ve doğal gaz buldu: Günlük 152 varil kapasiteli

İki noktada tespit edilen toplam doğal gaz miktarı günlük 1 milyon 113 bin metreküp, petrol miktarı ise günlük 284 varil olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Ülkenin iki bölgesinde petrol ve doğal gaz bulundu.
Ülkenin iki bölgesinde petrol ve doğal gaz bulundu.

Pakistan devlet petrol şirketi Pakistan Petroleum (PPL), Sindh ve Belucistan eyaletindeki iki noktada petrol ve doğal gaz bulduğunu borsaya bildirdi.

  • PPL'den yapılan açıklamaya göre, Sindh eyaletindeki Khairpur keşif noktası ile Belucistan eyaletinin Markand keşif noktasında petrol ve doğal gaz bulundu.

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Khairpur'daki sondajda günlük 152 varil kapasiteli petrol ile 810 bin metreküp doğalgaz keşfedildiğini Pakistan borsasına bildiren PPL, Markand'da ise 132 varil petrol ile yaklaşık 303 bin metreküp doğalgaz bulunduğunu belirtti.

PPL, nisan ayında ise Ravalpindi kenti yakınlarındaki iki noktada petrol bulmuş, bu noktalardan Khewra'da 372 varil petrol kapasitesi tespit edildiğini açıklamıştı.

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