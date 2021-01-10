Dünya Pakistan karanlığa gömülmüştü Birçok şehirde elektrik arızası giderildi
ASYA

Pakistan karanlığa gömülmüştü: Birçok şehirde elektrik arızası giderildi

Pakistan’da dün gece ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanmış ve çok sayıda şehir karanlığa gömülmüştü. Pakistan Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, elektrik kesintisinin ardından başlatılan çalışmalar sonucu çok sayıda şehirde arızanın giderildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Kesintinin devam ettiği bölgelere gün içerisinde elektrik verilmesi bekleniyor.
Kesintinin devam ettiği bölgelere gün içerisinde elektrik verilmesi bekleniyor.

Pakistan’da dün gece ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin ardından başlatılan çalışmalar sonucu çok sayıda şehirde arızanın giderildiği bildirildi. Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, yaptığı açıklamada, Lahor, Karaçi, Peşaver ve Gujranwala gibi şehirlerin önemli bir bölümünde elektrik arızasının giderildiğini söyledi.

Çalışmalar sürüyor

Han, ülke genelinde elektrik kesintisine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Öte yandan İslamabad Elektrik Tedarik Şirketi de başkentin çeşitli bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını açıkladı. Ülkenin diğer bölgelerine de gün içerisinde elektrik verilmesi bekleniyor.

Pakistan neden karanlığa gömüldü?

  • Yetkililer, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etmişti. Enerji Bakanı Han da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtmişti.

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