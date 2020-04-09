Dünya Pakistan ordusu sınır ihlali yapan Hindistana ait İHAyı düşürdü
ASYA

Pakistan ordusu sınır ihlali yapan Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü

Pakistan ordusu, Keşmir Kontrol Hattı'nı 600 metre ihlal ederek Pakistan kontrolündeki bölgeye girdiği belirtilen Hint insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Ordunun halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, gözlemde bulunma özelliğine sahip İHA'nın, Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki Sank bölgesinde sınır ihlali yaptığı ifade edildi.

İki ülke arasındaki hava ve 2003'te yapılan ateşkes anlaşmalarının ihlal edildiği belirtilen açıklamada, sınırı 600 metre ihlal eden İHA'nın Pakistan askerlerince düşürüldüğü kaydedildi.

  • Ordu yetkililerince Pakistan medyasına yapılan açıklamada, İHA'nın Kontrol Hattı'ndaki Pakistan askeri noktalarının hava fotoğrafını çektiği ve havan saldırıları için işaretleme yaptığı iddia edildi.

Pakistan ordusu, geçen yılın mart ayında da bir Hint İHA'sı düşürmüş, bu aracın da casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilmişti.

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