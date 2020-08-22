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Dünya Pakistan, Türkiyeyi doğal gaz rezervi keşfinden ötürü kutladı Dostlar dostlarının refahından ve mutluluğundan memnuniyet duyar
ASYA

Pakistan, Türkiye'yi doğal gaz rezervi keşfinden ötürü kutladı: Dostlar dostlarının refahından ve mutluluğundan memnuniyet duyar

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşifleri için dostlarımızı, Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ı ve Türkiye halkını tebrik etmeliyim. Dostlar, dostlarının mutluluğundan ve refahından memnuniyet duyar, Maşallah." ifadelerine yer verdi.

  • İktidar partisi milletvekili ve Ulusal Meclis Enerji Daimi Komitesi Başkanı İmran Hattak, Twitter'dan, "Karadeniz kıyıları açıklarında büyük bir doğal gaz rezervinin keşfinden dolayı Türk halkını tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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'Yeni bir dönemin başlangıcı'

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, yaptığı açıklamada keşfi, Türkiye için "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak nitelendirdi.

  • Hak, "Karadeniz kıyısı açıklarındaki büyük doğal gaz rezervinin keşfine dair bu güzel haberi duymak mutluluk verici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'nin hükümetini ve halkını Allah'ın bu büyük lütfu için kutluyorum. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanların duaları, her zaman sesini onlar için yükselten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile beraber." dedi.

Doğal gaz rezervi keşfi, Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinde "Hayırlı OlsunTurkiye - #PakGreetsTurkey (PakistanTürkiyeyiKutluyor)" etiketiyle en çok konuşulan konular arasında yer alırken, kullanıcılar Ankara'yı tarihi keşfi için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

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