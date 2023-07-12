Pakistan'da askeri karargaha saldırı: Beş kişi hayatını kaybetti

Biperjoy siklon fırtınası sebebiyle Pakistan ve Hindistan yüksek alarm durumuna geçti. Fırtınanın Karaçi'ye 760 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Fırtınanın gücü daha da yoğunlaştı ve 'yüksek şiddetliden' 'son derece şiddetli' kategorisine girdi." ifadeleri kullanıldı.