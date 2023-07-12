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Dünya

Pakistan'da askeri karargaha saldırı: Beş kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanların askeri karargaha saldırısında dört asker ve bir sivil hayatını kaybetti, üç militan etkisiz hale getirildi.

17:50 . 12/07/2023 Wednesday
AA
Arşiv

Arşiv

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Zhob bölgesinde askeri karargaha militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 askerin ve 1 sivilin yaşamını yitirdiği ve 5 askerin ağır yaralandığı aktarılırken, 3 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Peşaver'de 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmiş, Belucistan'da 6 Mart'taki intihar saldırısında da 10 emniyet mensubu yaşamını yitirmişti.

Belucistan'ın Zhob bölgesinde, Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak'ın konvoyuna 19 Mayıs'ta intihar saldırısı düzenlenmişti. Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve saldırganın öldüğünü açıklamıştı.



#militan
#pakistan
#saldırı
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