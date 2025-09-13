Yeni Şafak
Pakistan'da çıkan çatışmada 12 asker hayatını kaybetti, 13 militan öldürüldü

14:1513/09/2025, Cumartesi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde çıkan silahlı çatışmada 12 askerin hayatını kaybettiği, 13 militanın da öldürüldüğü açıklandı.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR), 10 Eylül'den bu yana devam eden askeri operasyonlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı militan gruba mensup 13 kişinin öldürüldüğü ifade edilirken, 12 askerin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu 13 militanın, 10 Eylül'den bu yana devam eden operasyonlar kapsamında öldürülen 35 militanın içerisinde yer aldığı aktarıldı.


Pakistan ordusu, dün Hayber Pahtunhva eyaletinin Aşağı Dir bölgesinde de militanlara karşı yürütülen operasyon sırasında meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre 7 askerin hayatını kaybettiğini, 13 askerin de yaralandığını açıklamıştı.


Pakistan'ın terör sorunu


Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.



