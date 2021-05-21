Pakistan'da Filistin'e destek protestosuna bombalı saldırı: 6 ölü

Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani yaptığı açıklamada, Çaman bölgesinde İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Motora yerleştirildi
Şehvani, bombanın, gösterinin düzenleneceği güzergahta bir motora yerleştirildiğini, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 14 kişinin yaralandığını ifade etti.
Patlama, protestoya öncülük eden İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-N) Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Kadir Loni’nin aracının yakınında meydana geldi.
Şahvani, patlamada Loni’nin de hafif yaralandığını belirtti.