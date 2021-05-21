Dünya Pakistanda Filistine destek protestosuna bombalı saldırı 6 ölü
ASYA

Pakistan'da Filistin'e destek protestosuna bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Pakistanda Filistine destek protestosuna bombalı saldırı: 6 ölü
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Hükümet Sözcüsü Liyakat Şahvani yaptığı açıklamada, Çaman bölgesinde İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Motora yerleştirildi

Şehvani, bombanın, gösterinin düzenleneceği güzergahta bir motora yerleştirildiğini, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 14 kişinin yaralandığını ifade etti.

Patlama, protestoya öncülük eden İslam Uleması Cemiyetinin (JUI-N) Belucistan Başkanı Mevlana Abdul Kadir Loni’nin aracının yakınında meydana geldi.

Şahvani, patlamada Loni’nin de hafif yaralandığını belirtti.

Pakistan'da patlama: 4 yaralı
DÜNYA
Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Afganistan’da bombalı araç saldırısı: 23 ölü
DÜNYA
Afganistan’da bombalı araç saldırısı: 23 ölü

Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü 5 yaralı
OYNAT 00:59
Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü 5 yaralı
Pakistan'ın Ketta kentinde patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Abone Ol Google News
12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

12 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

​Meteorolojiden bazı illere uyarı yapıldı.
Sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz

Sürdürülebilir olmasını
temenni ediyoruz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de ateşkes ilanına ilişkin açıklama
CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?

​Bakan Muş başvuru tarihini ve detayları açıkladı.

​İsrail polisi cuma namazı sonrası cemaate saldırdı.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

​: Hedefleri tek atışta küle çeviriyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.