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Dünya Pakistanda geçen ay yaşanan uçak kazasının nedeni açıklandı İnsan hatası
ASYA

Pakistan'da geçen ay yaşanan uçak kazasının nedeni açıklandı: İnsan hatası

Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Server Han, ülkede geçen ay 98 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının "insan hatasından" kaynaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pakistan’ın Karaçi kentinde iniş yapmadan önce yerleşim bölgesine düşen yolcu uçağına ait incelemelere dair ilk bilgiler paylaşılmıştı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde iniş yapmadan önce yerleşim bölgesine düşen yolcu uçağına ait incelemelere dair ilk bilgiler paylaşılmıştı.

Uçak kazasıyla ilgili ara rapora ilişkin mecliste konuşan Han, soruşturma heyetinin yürüttüğü tahkikata göre kazaya "insan hatasının" yol açtığını söyledi.

  • Han, kokpit ses kayıtlarına göre pilot ve mürettebatın uçuş süresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında konuşmaya devam ettiklerini, pilotun kendisine çok fazla güvendiğini ve uçağa odaklanmadığını ifade etti.

Uçağın iniş mesafesine 10 deniz mili mesafedeyken 2 bin 500 feet olması gereken yüksekliğinin, 7 bin 220 feet olduğunu belirten Han, pilotun hava trafik kontrolünün (ATC) yüksekliğe ilişkin uyarılarını son yaklaşma inişine değin dikkate almadığını aktardı.

Han, uçağın ilk iniş denemesinde motorunun alev aldığını, ikinci iniş denemesinde ise ATC'nin pilota bu durumu bildirmediğini kaydetti.

Pakistan'da yolcu uçağı düştü
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Sattar Kokhar, yaptığı açıklamada, Airbus A-320 model uçağın 90 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla Lahor'dan havalandığını ve Karaçi Havalimanı yakınlarındaki Model Colony adındaki yerleşim alanına düştüğünü söyledi.
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Kazanın ardından açıklama yapan Karaçi Belediye Başkanı Vasim Akhtar, uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığını belirterek, kaza nedeniyle 6 binanın tamamen yıkıldığı bilgisini paylaştı.
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Uçağın yerleşim yerine düştüğü ve araçlarla binaların yandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Pakistan ordusu ve Sindh Eyalet Sağlık Bakanlığından da açıklamalar geldi.
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Ordudan yapılan açıklamada, bölgeye askeri acil müdahale ekiplerinin gönderildiği ve kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Kazanın boyutunu görmek için askeri bir helikopterin havalandığı da belirtildi.
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Sindh Eyaleti Sağlık Bakanlığı ise bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Ülkede gönüllü ambulans hizmetleri veren Edhi Vakfı da kaza alanında yaptıkları çalışmada şu ana kadar 13 yolcunun cesedine ulaştıklarını, bölgede yaşayan 30 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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Pilot son olarak teknik arıza olduğunu söyledi<br><br> PIA Genel Müdürü Arşad Malik, paylaştığı görüntülü mesajda, kazanın teknik bir sorun nedeniyle yaşanma ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, Pilottan son duyduğumuz söz teknik bir arıza olduğu yönündeydi. dedi.
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Kuleden uçağın inebileceği yönünde gelen çağrının son çağrı olduğunu kaydeden Malik, İki pist de inişe hazırdı ve kuleden inebileceği bilgisi gelmişti ancak pilot bir tur attıktan sonra inmek istemiş. Şu an teknik arızanın ne olduğunu bilmiyoruz ancak soruşturmamız sürüyor. diye konuştu.
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Karaçi'nin bağlı bulunduğu Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail de yaptığı açıklamada uçağın yerleşim alanına düşmesi nedeniyle korkutucu boyutta ölü ve yaralı sayısıyla karşılaşmaktan endişe ettiğini belirtti.
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Yerel basın, Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud, haber kanalı 24 News Program Direktörü Ansar Nakvi gibi isimlerin de bulunduğu uçakta bir yabancı yolcunun da olduğu bilgisini paylaştı.
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Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurtarma ekipleri ve PIA yetkilileriyle irtibat halinde gelişmeleri takip ettiğini belirterek, kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.
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Pakistan'da yolcu uçağı düştü
Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağı, Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü.

Teknik hata bildirilmemişti

Uçağın düşüş sebebiyle ilgili kapsamlı ve son raporun bir yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Han, "(Airbus A320) Uçakta teknik bir hata yoktu. Uçuşa tamamen uygundu. Pilot ve yardımcı pilotun her ikisi de sağlıklı ve deneyimliydi. Uçuş boyunca hava trafik kontrolüne herhangi bir teknik hata bildirmediler" dedi.

  • Han, soruşturma heyetinin yürüttüğü tahkikata göre kazaya insan hatasının yol açtığını söyledi.

Uçağın düşüş sebebine ilişkin hazırlanan ara raporda, pilotun ve ATC'nin sorumlu olduğu bildirildi.

Öte yandan soruşturma heyetinin içerisinde Airbus’tan bir uzman ve Türk Hava Yollarından (THY) bir pilot da bulunuyor.

Pakistan’daki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
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Pakistan’daki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. Kazada son belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise sağ kurtuldu.

Yerleşim alanına düşmüştü

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, 22 Mayıs'ta iniş sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düşmüştü.

  • Mürettebat dahil 99 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 yolcu sağ kurtulmuştu.

Uçağın düştüğü Model Colony isimli mahallede ise 7 kişi yaralanmış, 1 çocuk ölmüştü.

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