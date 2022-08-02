Dünya Pakistanda içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopter düştü
ASYA

Pakistan'da içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopter düştü

Pakistan'da, içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan ve dün kaybolan askeri helikopterin düştüğü, kazada kurtulan olmadığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda içinde bir korgeneralin de bulunduğu helikopter düştü
Yetkililer, Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, içerisinde bir grup askerin bulunduğu Belucistan’dan Karaçi’ye hareket eden ve daha sonra haber alınamayan askeri helikopterin Lasbela bölgesinde düştüğünü belirtti.

Yetkililer, Sakran kasabasındaki polis merkezine 7-8 kilometre uzaklıkta dağlık bir bölgeye düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını açıkladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada da aralarında Korgeneral Ali'nin de bulunduğu 6 askeri personelin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için dün bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirmişti. Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

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