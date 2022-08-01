Dünya Pakistanda içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor
ORTADOĞU

Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

Pakistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopterden 6 saattir haber alınamıyor.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor
Arşiv.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından aralarında Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 askeri taşıyan helikopter Karaçi'ye doğru hareket etti.

"Endişe verici"

  • Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlattı.
  • Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, helikopterin kaybolmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

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