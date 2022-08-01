Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

Hayat

Kayra Koray Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi bilime meraklı bir genç. 17 yaşında olan Yılmaz, atık balık pullarının “Balık pulu katkılı yapay ikame” isimli bir proje geliştirdi. Yılmaz, balık pullarından; kolajen proteini ve medikal alanda sık kullanılan kitosan üretti. Yılmaz’ın projesi, Türkiye, Malezya, Endonezya ve İran olmak üzere 4 farklı ülkeden 4 altın madalya, 2 özel ödül ve 2 yurt dışı temsilciliği ödülünü kazandı. Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzeme Uygulama ve Araştırma Merkezinde Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ve Dr. Öğretim Üyesi Songül Ulağ da çalışmalarında Yılmaz'a destek verdi.