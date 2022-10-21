Dünya Pakistanda İmran Han siyasetten men edildi Devletin kasasına giren hediyeleri sattı
ASYA

Pakistan'da İmran Han siyasetten men edildi: Devletin kasasına giren hediyeleri sattı

Pakistan Seçim Komisyonu tarafından, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve devletin kasasına giren hediyeleri sattığı gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han hakkında 'siyasetten men' kararı verildi.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda İmran Han siyasetten men edildi: Devletin kasasına giren hediyeleri sattı
İmran Han

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Pakistan Seçim Komisyonu, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han’ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı ve bunları sattığına dair başvuruyu değerlendirdi.

BEŞ YIL SİYASİ YASAKLI

Seçim Komisyonu, oy birliğiyle verdiği kararla başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin detaylarını açıklamadığı gerekçesiyle İmran Han’ı siyasetten men etti. Han'ın siyaset yasağının beş yıl süreceği ifade edildi.

Koalisyon hükümeti tarafından İmran Han’a karşı Seçim Komisyonu'na yapılan başvuruda, Han’ın 52 hediye aldığı, bu hediyelerin birçoğunu sattığı öne sürülmüştü. Söz konusu hediyelerin Ağustos 2018 ile Aralık 2021 tarihleri arasında alındığı, piyasa değerinin yaklaşık 641 bin dolar olduğu belirtiliyor.

HEDİYELERİ BİLDİRMEK ZORUNLU

Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri, yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri "Toshakhana" adı verilen departmana bildirmekle yükümlü.

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