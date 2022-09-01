Dünya Pakistanda mahkeme eski Başbakan Hanın geçici kefalet süresini uzattı
ASYA

Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet süresini uzattı

Pakistan'da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında açılan terör suçlamalarıyla ilgili davada, geçici kefalet süresini 12 Eylül'e kadar uzattı.

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Haber Merkezi AA
Pakistanda mahkeme eski Başbakan Hanın geçici kefalet süresini uzattı
Pakistan eski Başbakanı İmran Han

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, hakkındaki terör suçlamalarıyla ilgili başkent İslamabad'daki Terörle Mücadele Mahkemesine gitti.

Mahkeme kararında, Han'a verilen geçici kefaletin 12 Eylül'e kadar uzatılmasına ve eski Başbakan'ın 100 bin Pakistan rupisi (8 bin 386 TL) ödemesine hükmedildi. Bu, Han'ın 12 Eylül'e kadar gözaltına alınamayacağı anlamına geliyor.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem başlatılmıştı.

Söz konusu işlemde, Han'ın "Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği" belirtilmişti.

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