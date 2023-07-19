Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, Pakistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, iki ülke arasında gerçekleştirilecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasıyla daha da güçleneceğini belirtiyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 yıl aranın ardından Azerbaycan'a bu düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirecek. Birmingham Üniversitesinde araştırmacı Umer Karim "Pakistan, Karabağ işgali sebebiyle Ermenistan’ı bir devlet olarak tanımayan birkaç ülkeden biri. Bu, iki taraf arasındaki güçlü bağı gösterir" açıklamasında bulundu.