Dünya Pakistanda şiddetli patlama 2 ölü 17 yaralı
ASYA

Pakistan'da şiddetli patlama: 2 ölü 17 yaralı

Pakistan'da bir evde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 17 kişide yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamanın şiddeti ile çevredeki evlerin ve binaların camları kırıldı. Cinnah Hastanesi yönetimi, tedaviler için kan bağışı çağrısı yaptı.

Haber Merkezi İHA
Pakistanda şiddetli patlama: 2 ölü 17 yaralı
Foto:Arşiv

Pakistan’ın Lahor kentinde bulunan Johar kasabasında bir evde patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Patlama sonucu binada ağır hasar oluşurken, binanın dışında park halindeki araçlar da zarar gördü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, patlamanın şiddeti ile çevredeki evlerin ve binaların camları kırıldı.

Bağdat kana bulandı: Ölü ve yaralılar var
DÜNYA
Bağdat kana bulandı: Ölü ve yaralılar var

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Cinnah Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinnah Hastanesi yönetimi, yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirterek, halka yaralılar için kan bağışında bulunmaları çağrısında bulundu.

Tüm yaralıların durumu kritik

Yaralılar arasında 1 polis memuru, 1 kadın ve 2 de çocuk olduğunu belirten hastane yetkilileri, yanıklar nedeniyle tüm yaralıların durumunun kritik olduğunu ifade etti.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bazı mahalle sakinleri kimliği belirsiz bir kişinin motosikletini evin yakınına park ettiğini, daha sonra da motosikletin patladığını öne sürdü.

Hatay'da nefes kesen operasyon: Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı
GÜNDEM
Hatay'da nefes kesen operasyon: Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı

Polis, olaya ilişkin daha fazla araştırma yapmak için bölgeyi kordon altına alarak, trafiği yeniden yönlendirdi.

Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Buzdar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden patlamayla ilgili ayrıntılı bir rapor sunmasını istedi.

İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama
DÜNYA
İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama
Abone Ol Google News
Görenler şaşırıyor

Görenler şaşırıyor

​Şehrinde bu işi yapan tek kadın...
Guinnesse hazırlanıyor

'Guinness'e hazırlanıyor

İşçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor.
Her zaman ulaşılır olun

​Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına hitap etti.

​Ünlü isimlerden aşı için önemli çağrı.

​Türkiye Ege Denizi'nin uluslararası sularında Navtex ilan edildi.

​Sağlık çalışanları için önemli gelişme.

​Bingöl'de üreticilerin tatlı telaşı başladı.

​Rus turist tamam sıra İngiliz'de.

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu
Gündem

Can Ataklı'nın Artı1 TV iddiası gündeme bomba gibi düştü: CHP'den alınan 40 milyon lira buhar oldu

CHP medyasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” diye sorunca Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu. Şimdi de Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı bomba bir iddia ortaya attı. Ataklı yayınladığı videoda, Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.
İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor
Gündem

İHH'dan iddialara yanıt: 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket ediliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, '10 Ekim Katliamı' davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadelere yanıt olarak kamuoyu açıklamasında bulundu. Vakıf, ''10 Ekim Katliamı davasının duruşmasında tanık tarafından verilen ifadeler çarpıtılarak vakfımızın İŞİD’e yardım ettiği iftirasında bulunulmuştur'' diyerek ''Bahse konu sosyal medya paylaşımları ya da haber içeriklerine bakıldığında, “Çamur at izi kalsın” saikiyle hareket edildiği, vakfımızla terör örgütleri arasında bağ kurulmaya çalışıldığı, yapılan yardım çalışmalarının bölgedeki insanlara yönelik değil de sanki illegal yapılara yönelik gerçekleştirildiği izlenimi verilmeye çalışılmaktadır'' ifadelerini kullandı.
Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti
Dünya

Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.