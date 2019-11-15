Dünya Pakistanda şiddetli yağışlar Yıldırım çarpması sonucu 24 kişi öldü
ASYA

Pakistan'da şiddetli yağışlar: Yıldırım çarpması sonucu 24 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağışlar: Yıldırım çarpması sonucu 24 kişi öldü

Sindh eyaletinde çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda, farklı kentlerde çok sayıda yıldırım düştü.

Haber Merkezi AA
En az 30 kişi ciddi yanık yaralanmalarıyla hastaneye kaldırılırken, onlarca hayvan da telef oldu.
En az 30 kişi ciddi yanık yaralanmalarıyla hastaneye kaldırılırken, onlarca hayvan da telef oldu.

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde son iki günde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında oluşan yıldırım düşmeleri sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • Şinhua'nın yerel basına dayandırdığı habere göre, Tharparkar bölgesinde aralarında 4 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu 21, Jacobabad bölgesinde 2, Ghotki bölgesinde de bir kişi yıldırımın çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi.

En az 30 kişi ciddi yanık yaralanmalarıyla hastaneye kaldırılırken, onlarca hayvan da telef oldu.

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü, ülkenin güneyinde etkili olan hava koşullarının cumartesi gününe kadar süreceği açıklamasını yaptı.

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