Pakistan'da şiddetli yağışlar: Yıldırım çarpması sonucu 24 kişi öldü

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Balıkesir'deki iki zorba polise mukavemetten beraat etti

Balıkesir'de üniversite öğrencisi A.D.'yi darp edip, cüzdan ve cep telefonunu alarak gasp eden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Y. ve Burak B., polise mukavemet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Halen tutuklu bulunan sanıkların gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.