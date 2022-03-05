Pakistan’da Şiilere ait camiye intihar saldırısında ölenlerin sayısı 63'e çıktı

Pakistan'ta şiddetli patlama: Üç polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre üç polis hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar oluşurken, bazı dükkanlarda yangın meydana geldi.