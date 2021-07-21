Dünya Pakistanda TikTok bir kez daha yasaklandı
ASYA

Pakistan'da TikTok bir kez daha yasaklandı

Pakistan'da geçen sene ekim ayından bu yana üç kez yasaklama kararı getirilen Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, yeniden yasaklandı. Karar, uygunsuz içeriklerin TikTok’ta varlığını sürdürmesi gerekçesiyle alındı. TikTok'un mobil uygulamasına ve internet sitesine erişim engellendi.

Haber Merkezi AA
Pakistanda TikTok bir kez daha yasaklandı
TikTok

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı'nca (PTA), Twitter'dan yapılan açıklamada, TikTok uygulamasına ve platformun internet sitesine erişimin engellendiği duyuruldu.

GEREKÇE: UYGUNSUZ İÇERİK

Açıklamada, uygunsuz içeriklerin TikTok’ta varlığını sürdürmesi ve platformun bu tür içerikleri kaldırmada başarısız olması sebebiyle söz konusu yasak kararının alındığı kaydedildi.

DÖRDÜNCÜ KEZ YASAK

Böylelikle Pakistan'da 9 Ekim 2020'den bu yana TikTok'a 4 kez yasak getirildi. Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ajans, 19 Ekim 2020'de TikTok'un müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

İKİNCİ ASYA ÜLKESİ

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu. Peşaver Yüksek Mahkemesi ise 11 Mart’ta "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar vermişti. Mahkeme, 1 Nisan’da TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

TikTok'tan Türkiye kararı: Temsilci atayacak
TEKNOLOJİ
TikTok'tan Türkiye kararı: Temsilci atayacak

28 Haziran’da ise Sindh Yüksek Mahkemesinde TikTok’un yaydığı "ahlaksız ve müstehcen" içerikler sebebiyle mağdur bir Pakistanlının söz konusu sosyal medya uygulamasına karşı açtığı davanın duruşması görüşülmüştü.

TikTok Hesabı Silme - TikTok Hesabı Kapatma - TikTok Hesabı Açma
ÖZGÜN
TikTok Hesabı Silme - TikTok Hesabı Kapatma - TikTok Hesabı Açma

Mahkemenin kararında 8 Temmuz’daki bir sonraki duruşmaya kadar TikTok’un askıya alınmasına hükmedilmişti. 2 Temmuz'da mahkeme, 28 Haziran’da ahlaksız ve müstehcen içerikler sebebiyle sosyal medya uygulaması hakkında verdiği "askıya alma" kararını sona erdirmişti.

TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
FOTOĞRAF 8
Title
Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey )
Title
İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil.
Title
TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.
Title
Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.
Title
Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut.
Title
TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz.
Title
Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar.
Title
Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz.
TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.
Abone Ol Google News
Çip tedarikininson kurbanı oldu

Çip tedarikinin
son kurbanı oldu

Otomobil üretimine ara vermeyi planlıyor.
Bayram göçüdevam ediyor

Bayram göçü
devam ediyor

​TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.
TikToka yasak

TikTok'a yasak

​Pakistan 'uygunsuz içerik' gerekçesiyle erişimi durdurdu.
Pegasus<br>liderlere uzandı

Pegasus
liderlere uzandı

​Obrador, İmran Han ve Modi de var.

​Kota ve kuralardan sonra 2 yıldır da Kovid engeli var.

Akıncı Üssü'ndeki kayıtlar 5 yıl sonra ortaya çıktı.

​Adayımızı dış güçler belirleyecek.

​AB, kaçtığı Libya'ya geri dönüyor.

​Dünyanın en zengini Bezos, kardeşi ve 2 kişiyle birlikte uzaya gidip döndü.

Artık Kuzey-Güney yok 'Kıbrıs Türkü' var.

​İlk uçuş cumhuriyetin 100. yılında.
Aşı olan olmayanı<br> ikna etmeli

Aşı olan olmayanı
ikna etmeli

​Vaka sayısı dokuz bine dayandı.
Çin'de sel

Çin'de sel

En az 12 kişi hayatını kaybetti.
Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Kolundan yaralanan Ali Aydın, hastaneye koştu.
'Gökyüzünün keskin gözleri'

'Gökyüzünün keskin gözleri'

​Bayramda da eller tetikte 3 bin 180 rakımda vatan nöbetindeler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.