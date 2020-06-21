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Dünya Pakistanda video çekmeye çalışırken silahla kazara kendisini vuran genç hayatını kaybetti
ASYA

Pakistan'da video çekmeye çalışırken silahla kazara kendisini vuran genç hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada paylaşmak için video çekerken silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medyaya yüklemek için video kaydı yapan 17 yaşındaki genç, silahın kazayla ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

  • Karaçi polisi, gencin, babasına ait silahla video çektiği esnada yanlışlıkla tetiğe bastığını açıkladı.

Benzeri olayların artış göstermesi nedeniyle polis, çocukların ev ortamındaki güvenliğinin ailesinin sorumluluğunda olduğu ve bir anlık dikkatsizliğin ölümle sonuçlandığı uyarısında bulundu.

Karaçi'de, nisan ayında da TikTok videosu çekerken tren çarpan bir kişi hayatını kaybetmişti.

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