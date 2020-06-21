Pakistan'da video çekmeye çalışırken silahla kazara kendisini vuran genç hayatını kaybetti Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 yaşındaki bir genç, sosyal medyada paylaşmak için video çekerken silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi 21 Haziran 2020, 22:03 Son Güncelleme: 21 Haziran 2020, 22:08 AA