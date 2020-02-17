Pakistan'da zehirli gaz şüphesi: 5 kişi hayatını kaybetti

Uyuyan baloncuya yapılan şaka az kalsın öldürüyordu

Filipinler'de bir grup genç, yol kenarında uyuyan baloncunun balonlarını yaktı. Kısa sürede tüm balonlar alev altı, son anda uyanan baloncu ise yola kendini atarak yanmaktan kurtuldu. Yakalanan gençler 'şaka için yaptık' diye kendilerini savundu.