Pakistan'daki yangında 50 ev küle döndü: Sekizi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti Pakistan'ın Sindh eyaletindeki köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 ev küle döndü. Başbakan Şahbaz Şerif, konuyla ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını isterken, köy sakinlerine yardım yapılacağını kaydetti.

Abone Ol