Dünya Pakistandaki yangında 50 ev küle döndü Sekizi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti
ASYA

Pakistan'daki yangında 50 ev küle döndü: Sekizi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 ev küle döndü. Başbakan Şahbaz Şerif, konuyla ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını isterken, köy sakinlerine yardım yapılacağını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Pakistandaki yangında 50 ev küle döndü: Sekizi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Dadu bölgesindeki köyde bir evin mutfağında yangın çıktı.

Hızla yayılan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 50 ev kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinleri, yangında 160 çiftlik hayvanının telef olduğunu belirterek, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını ancak itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmadığını öne sürdü.

Başbakan Şahbaz Şerif, konuyla ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını isterken, köy sakinlerine yardım yapılacağını kaydetti.

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