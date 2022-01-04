Pakistan'dan Hindistan'a Müslüman kadınların adlarının izinsiz kullanımı tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’da "Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) ilham alan" iktidardaki hükümet sebebiyle ülkedeki azınlıkların ve özellikle Müslümanların alanının giderek daraldığı belirtildi.

Açıklamada, çok sayıda Müslüman kadının adının, bir uygulamanın açık artırma listesinde izinsiz yer alması "alçakça ve kabul edilemez" olarak nitelendirilerek Yeni Delhi yönetimine tepki gösterildi.

Yaşanan olay sebebiyle Müslüman kadınların travma ve derin korku içerisinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum; Hindistan’da azınlıklara karşı artan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve şiddet saldırılarını durdurması için harekete geçmeye çağrıldı.

Şüpheli yakalandı

Hint polisi, çevrim içi sahte "açık artırma" yoluyla Müslüman kadınların isimlerinin kullanılmasından sorumlu olduğu iddia edilen kişiyi bugün gözaltına almıştı.

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Hindistan’da aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı 100'den fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki açık artırma listesine konulmuş ve ülke genelinde büyük tepki çekmişti.

FOTOĞRAF 8 Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarının Hindistan'a teslimatı tamamlanmak üzereyken, Pakistan da düşman ülkeyle dengeyi koruyacak bir anlaşmaya imza attı. Pakistan, yerel basında çıkan J-10C Vigorous Dragon (Güçlü Ejderha) avcı uçağı alımı ile ilgili çıkan haberlere son noktayı koydu. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Ravalpindi'de gazetecilere verdiği demeçte Pakistan'ın Çin'e 25 adet J-10C avcı uçağı siparişi verdiğini doğruladı. Şeyh Raşid Ahmed Ravalpindi'de gazetecilere verdiği demeçte, 25 J-10C uçağından oluşan bir filonun, gelecek yıl 23 Mart'taki Pakistan Ulusal Günü kutlamalarına katılacağını söyledi. Satın alma, Hindistan'ı Hindistan'a bir misilleme olarak geldi. Peki, Rafale mi daha avantajlı olacak, yoksa J-10C mi? RAFALE - J-10C KARŞILAŞTIRMASI<br>1. Boyutlar: Rafale 15.27 metre uzunluğunda ve 10.80 metre kanat açıklığına sahip. J-10'un yükseltilmiş versiyonu olan J-10C, 15,49 metre uzunluğa ve 9,75 m kanat açıklığına sahip.<br>2. Ağırlık: Rafale 9.979 kg, J-10C ise 9.750 kg ağırlığında<br><br>3. Menzil: Rafele'nin menzili 3.700 km, J-10C'nin 1.850 km'dir.<br><br>4. Hız: Rafale maksimum Mach 1 (1.912 kms) hıza sahipken, J-10C Mach 2.2 (2.400 kms) hıza sahiptir.<br><br>5. Radarlar: Rafale, 838 TR modüllü RBE2 AESA radarı, J-10C ise 1.200 TR (verici-alıcı) modüllü bir Çin AESA radarına sahiptir. SİLAHLAR<br>J-10'un 11 harici sabit noktası vardır. Dış kanat istasyonları, Çin yapımı Python 3 PL-8, P-11 veya PL-12 veya Rus Vympel R-73 (AA-11 Okçu) veya R-77 (AA-12) gibi havadan havaya füzeler taşır. İsrail Python 3 füzesinin bir çeşidi olan PL-8 kızılötesi güdümlü füzesi gibi birçok mühimmat taşıyabiliyor. Rafale ise, stand-off SKALP, AM39 Exocet anti-gemi gibi füzelerin yanı sıra, 500 libreden 2.000 libreye kadar farklı savaş başlıklarına sahip lazer güdümlü bombalar ve güdümsüz klasik bombalar taşıyabiliyor. Ejderha hamlesi Kardeş ülkeden 'Ejderha' hamlesi Hindistan'ın aldığı Rafale savaş uçaklarına misilleme olarak kardeş ülke Pakistan, Çin'in çok rollü avcı uçağı J-10C'den 25 adet satın aldığını doğruladı. Pakistan bu hamlesiyle, Hindistan'ın Rafale hamlesini zayıflattı. Hindistan, Fransız Dassault Aviation'dan 36 adet Rafale sipariş etmişti. Pakistan da J-10C'den 25 adet satın aldı. BiP'te paylaş

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